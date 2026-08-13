Виконавчий комітет Болехівської міської ради на позачерговому засіданні ухвалив рішення про створення спеціальної комісії, яка обстежуватиме помешкання для внутрішньо переміщених осіб, а також затвердив новий склад комісії для формування черг до дитячих садків.

Безкоштовне житло для ВПО на Івано-Франківщині поповниться новими обстеженими помешканнями — виконавчий комітет Болехівської міської ради на позачерговому засіданні 12 серпня під головуванням міського голови Івана Яцинина розглянув низку важливих для громади питань. Як повідомляє Голос-Інфо з посиланням на Болехівську міську раду, ключові рішення стосувалися житла для переселенців, зарахування дітей до садків та нових паркувальних правил.

Головне нововведення — створення спеціальної комісії, яка обстежуватиме житлові приміщення для визначення їхньої придатності до проживання внутрішньо переміщених осіб. Рішення ухвалене на виконання постанови Кабінету Міністрів України №751. Фахівці перевірятимуть стан помешкань, наявність базових комунальних умов, безпекові характеристики — усе, що безпосередньо впливає на комфорт і здоров'я людей, які втратили власні домівки через війну.

Склад комісії вже затверджено. До неї увійшли представники профільних відділів міськради, комунальних служб та фахівці з питань цивільного захисту. Обстеження проводитимуться за затвердженим графіком, і кожне помешкання отримає офіційний висновок щодо придатності для проживання ВПО.

Ще одне рішення виконкому стосується дитячих садків громади. Затверджено новий склад комісії з формування списків черговості дітей для зарахування до дошкільних навчальних закладів. У міськраді наголошують: оновлення складу комісії має забезпечити максимальну прозорість процесу, унеможливити «сірі» схеми зарахування та гарантувати справедливу черговість для всіх родин Болехівської громади.

Окремо виконком ухвалив рішення про запровадження автоматизованої системи контролю оплати послуг із паркування (АСКОП), яка запрацює разом із новими паркувальними майданчиками громади. Також надано дозвіл на укладення договору купівлі-продажу майна на користь неповнолітньої дитини — для захисту її майнових інтересів.

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