У Житомирській області батьки першокласників можуть отримати одноразову виплату 5000 гривень за програмою «Пакунок школяра». Пенсійний фонд пояснив умови, строки та порядок оформлення.

Грошова допомога у Житомирській області поповнилася новою програмою для родин — батьки першокласників отримають по 5000 гривень від держави на підготовку до школи. Про умови оформлення «Пакунка школяра» розповіли в медіацентрі Житомирської обласної військової адміністрації.

Деталі програми озвучила заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Наталія Макшаєва. Одноразова виплата передбачена для родин, чиї діти цього року вперше сядуть за шкільні парти.

Право на 5000 гривень має один із батьків або законний представник дитини. Головна умова — і заявник, і першокласник повинні бути громадянами України. Дитина має бути зарахованою до першого класу в новому навчальному році. Оформити заяву також можуть уповноважені представники дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та закладів для дітей-сиріт.

Як оформити «Пакунок школяра»

Подати заяву потрібно до 15 листопада 2026 року. Найзручніший спосіб — через застосунок «Дія». Після перевірки даних Пенсійний фонд повідомить заявника про можливість отримання виплати. Якщо скористатися «Дією» неможливо, заяву приймають у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Для оформлення знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

свідоцтво про народження дитини;

номер спеціального банківського рахунку.

У деяких випадках також потрібно надати документи, що підтверджують повноваження законного представника або статус дитини. Якщо заяву вже подав один із батьків, звернення іншої особи щодо цієї ж дитини не розглядатимуть.

Кошти надходять виключно в безготівковій формі на спеціальний банківський рахунок. Витратити гроші можна лише на товари для першокласника: шкільне приладдя та канцелярію, книги, дитячий одяг і взуття. Покупки дозволено здійснювати у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. На використання коштів дається 180 днів із моменту зарахування — невитрачений залишок банк поверне Пенсійному фонду.

Виплату не призначать, якщо першокласник виїхав на постійне проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованій території. Важливо: сума «Пакунка школяра» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для призначення інших видів державної соціальної допомоги, зокрема житлової субсидії.

Минулого року програмою скористалися понад 200 тисяч першокласників по всій Україні — допомогу оформили майже 99% родин, які мали на неї право.

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