У Боратинській громаді поблизу Луцька 11 та 12 серпня заплановані відключення електроенергії — без світла залишаться мешканці двох сіл.

У Волинській області планові відключення торкнуться сіл поблизу Луцька — у Рованцях та Ратневі Боратинської громади електроенергію вимикатимуть 11 та 12 серпня з 9:00 до 17:00.

Як повідомили в телеграм-каналі Боратинської громади, ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи на електромережах. Про це також написав konkurent.ua. Через ремонт мешканцям двох сіл доведеться на дві доби залишитися без світла.

Графік відключень на 11 серпня

У понеділок, 11 серпня, з 09:00 до 17:00 електропостачання припинять у двох населених пунктах. У Рованцях знеструмлять вулиці Успішну, Василя Стуса та Свободи. У Ратневі без світла залишаться мешканці вулиць Зарічної та Миру.

Графік відключень на 12 серпня

У вівторок, 12 серпня, також з 09:00 до 17:00 без електрики залишаться лише Рованці — перелік адрес значно ширший. Знеструмлять вулиці Княжу, Енергетичну, Ярослава Мудрого, Далеку, Кутову, а також провулки Оксамитовий і Каштановий. Крім того, відключення торкнуться вулиць Жасмінової, Кінцевої, Залізничної, Липневої, Хутірської, Серпневої та Новоукраїнської.

Як підготуватися до відключення

Енергетики радять мешканцям заздалегідь подбати про необхідне: зарядити телефони та павербанки, зробити запас води (якщо використовується електронасос), перевірити наявність ліхтариків, свічок та батарейок. Холодильник під час восьмигодинного знеструмлення краще не відкривати без нагальної потреби — це допоможе зберегти продукти.

У «Волиньобленерго» наголошують: після завершення ремонтних робіт електропостачання можуть відновити раніше зазначеного часу. У разі аварійних ситуацій мешканці можуть звертатися до кол-центру компанії за номерами, вказаними на офіційному сайті обленерго.