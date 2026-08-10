У Сумах з 10 до 14 серпня тимчасово знижуватимуть тиск води через аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. Комунальники назвали години, коли напір буде найнижчим.

Перебої з водою на Сумщині не припиняються — з 10 до 14 серпня в обласному центрі тимчасово знижуватимуть тиск води через аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах.

Як повідомили в Сумській міській раді, причиною обмежень стало знеструмлення одного з водозаборів міста. Енергетики проводитимуть аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що водозабір залишиться без живлення щодня з 08:00 до 18:00.

Коли чекати найнижчого тиску

Роботи триватимуть упродовж п'яти днів — із 10 до 14 серпня включно. Саме в цей проміжок один із водозаборів буде знеструмлений, а тиск у системі водопостачання — суттєво знижений.

Найскладніша ситуація очікується з 08:00 до 10:00 — у ці години напір води буде мінімальним. Комунальники рекомендують мешканцям завчасно робити запаси води на цей період.

Які будинки під загрозою

Зниження тиску насамперед відчують мешканці багатоповерхівок на верхніх поверхах, а також жителі приватного сектору в районах, що живляться від знеструмленого водозабору. У міськраді зазначили, що після 18:00 тиск поступово відновлюватиметься до звичайного рівня.

Що робити мешканцям

На період обмежень комунальники радять:

набрати достатній запас води звечора або вранці до 08:00;

у години зниженого тиску (08:00–18:00) використовувати накопичену воду для питних і побутових потреб;

мешканцям верхніх поверхів бути готовими до повної відсутності водопостачання в пікові години.

Ремонтні роботи на енергооб'єктах планують завершити до 14 серпня, після чого тиск води має повернутися до норми.

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