Водопостачання призупинять з 10:00 10 серпня до 09:00 11 серпня — без води залишаться цілі мікрорайони та десятки вулиць.

У Чернівцях через аварійну ситуацію на водогоні тимчасово призупинять водопостачання в частині міста. Як повідомляє Чернівецька міська рада, без води залишаться мешканці двох великих мікрорайонів — Садгора та Калічанка, а також низки прилеглих вулиць.

Відключення розпочнеться о 10:00 10 серпня і триватиме до 09:00 11 серпня 2026 року. Тобто води не буде майже добу — 23 години поспіль. Комунальники попереджають: одразу після завершення ремонтних робіт подача води відновиться, однак можливі тимчасові перебої з тиском у перші години.

Які мікрорайони та вулиці під відключення

Під відключення потрапляють мікрорайони Садгора та Калічанка, а також вулиці, розташовані в зоні живлення цього водогону. Повний перелік адрес міська рада обіцяє оприлюднити додатково на офіційних ресурсах.

Причина — аварійна ситуація на водогоні, яка потребує невідкладного ремонту. Без відключення води провести роботи технічно неможливо, наголошують у міськраді. Ремонтна бригада працюватиме в посиленому режимі, щоб завершити все якомога швидше.

Що робити мешканцям

Комунальники радять заздалегідь зробити запас води для питних і побутових потреб. Для пиття та приготування їжі на одну людину потрібно щонайменше 2-3 літри на добу, для санітарних потреб — ще 5-7 літрів.

Воду можна набрати в чисті пластикові пляшки, каністри, відра та інші ємності. Також варто заздалегідь наповнити ванну — ця вода знадобиться для технічних потреб. Якщо у вас електричний бойлер, наповніть його до відключення.

Куди звертатися в разі проблем

У разі виникнення додаткових питань мешканці можуть звертатися до контакт-центру Чернівецької міської ради за номером 15-80 (зі стаціонарних телефонів безкоштовно) або на гарячу лінію водоканалу. Актуальну інформацію про хід ремонтних робіт публікуватимуть на офіційному Telegram-каналі міськради.

У міськраді перепрошують за тимчасові незручності та запевняють: одразу після завершення ремонту водопостачання відновлять у повному обсязі.