В Одесі арештований готельний комплекс перетворять на житло для внутрішньо переміщених осіб — це перший в Україні пілотний проєкт із використання активів АРМА для розміщення переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області поповниться новим масштабним об'єктом — в обласному центрі готують до заселення цілий готельний комплекс, який зможе одночасно прийняти сотні людей. Рішення ухвалене під час виїзного засідання міжфракційного депутатського об'єднання, і його реалізація має стати першим подібним прецедентом в Україні.

8 серпня в Одесі відбулося робоче засідання Міжфракційного депутатського об'єднання «Захист прав ВПО та інших постраждалих від російської агресії», до складу якого входять понад 30 народних депутатів. Як повідомляє видання «Інформер», участь у роботі взяли начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, віцемер Андрій Маковецький та керівники профільних міських підрозділів. У центрі уваги учасників опинилися питання адаптації та забезпечення житлом переселенців.

Головним практичним результатом зустрічі стало рішення зробити першим пілотним об'єктом в Україні для розміщення переселенців арештований готельний комплекс «Одеса». Його передача відбудеться через Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), у фонді якого перебуває арештована нерухомість. За задумом ініціаторів, саме такі активи мають працювати на суспільство, а не простоювати роками.

Готельний комплекс налічує 175 номерів різної місткості. Після необхідної підготовки приміщень тут зможуть розмістити до 700 внутрішньо переміщених осіб. Учасники засідання наголосили, що загалом залучення нерухомості з фонду АРМА потенційно дасть змогу забезпечити дахом понад 4 000 переселенців по всій країні — це масштаб, зіставний із населенням невеликого містечка.

Які ще рішення ухвалили на засіданні

Окрім житлового питання, депутати та міська влада узгодили конкретні заходи із забезпечення безбар'єрного простору для ветеранів. Також ішлося про розширення програм соціальної допомоги переселенцям — зокрема щодо сприяння у працевлаштуванні та доступу до медичних послуг. Одеса залишається одним із головних хабів для прийому людей із регіонів, де тривають активні бойові дії, і місто продовжує приймати тисячі нових мешканців.

Запуск пілотного проєкту з готельним комплексом «Одеса» може відкрити шлях для аналогічних рішень в інших містах України. Арештовані активи, які роками перебували в управлінні АРМА без практичного застосування, тепер отримують чітку соціальну функцію — давати прихисток тим, хто втратив дім через війну.

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