В Одессе арестованный гостиничный комплекс превратят в жилье для внутренне перемещенных лиц — это первый в Украине пилотный проект по использованию активов АРМА для размещения переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области пополнится новым масштабным объектом — в областном центре готовят к заселению целый гостиничный комплекс, который сможет одновременно принять сотни людей. Решение принято во время выездного заседания межфракционного депутатского объединения, и его реализация должна стать первым подобным прецедентом в Украине.

8 августа в Одессе состоялось рабочее заседание Межфракционного депутатского объединения «Защита прав ВПЛ и других пострадавших от российской агрессии», в состав которого входят более 30 народных депутатов. Как сообщает издание «Інформер», участие в работе приняли начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, вице-мэр Андрей Маковецкий и руководители профильных городских подразделений. В центре внимания участников оказались вопросы адаптации и обеспечения жильем переселенцев.

Главным практическим результатом встречи стало решение сделать первым пилотным объектом в Украине для размещения переселенцев арестованный гостиничный комплекс «Одесса». Его передача состоится через Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), в фонде которого находится арестованная недвижимость. По замыслу инициаторов, именно такие активы должны работать на общество, а не простаивать годами.

Гостиничный комплекс насчитывает 175 номеров различной вместимости. После необходимой подготовки помещений здесь смогут разместить до 700 внутренне перемещенных лиц. Участники заседания подчеркнули, что в целом привлечение недвижимости из фонда АРМА потенциально позволит обеспечить крышей над головой более 4 000 переселенцев по всей стране — масштаб, сопоставимый с населением небольшого городка.

Какие еще решения приняли на заседании

Помимо жилищного вопроса, депутаты и городская власть согласовали конкретные меры по обеспечению безбарьерного пространства для ветеранов. Также речь шла о расширении программ социальной помощи переселенцам — в частности, по содействию в трудоустройстве и доступе к медицинским услугам. Одесса остается одним из главных хабов для приема людей из регионов, где продолжаются активные боевые действия, и город продолжает принимать тысячи новых жителей.

Запуск пилотного проекта с гостиничным комплексом «Одесса» может открыть путь для аналогичных решений в других городах Украины. Арестованные активы, которые годами находились в управлении АРМА без практического применения, теперь получают четкую социальную функцию — давать приют тем, кто потерял дом из-за войны.

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