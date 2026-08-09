После ночной атаки 5 августа жители Переяслава столкнулись с перебоями в поставках продуктов в супермаркеты.

Дефицит продуктов в Киевской области из-за ударов по складам стал реальностью для жителей Переяслава — после ночной атаки 5 августа местные супермаркеты столкнулись с серьезными перебоями в доставке товаров.

В ночь на 5 августа российские войска нанесли мощный удар по логистическим и складским центрам сразу нескольких крупных торговых сетей. Под удар попали распределительные центры "Сильпо", "Форы" и других операторов, обслуживающих Киевскую область и, в частности, Переяслав.

Как сообщает издание Nmiu.com.ua, последствия атаки жители Переяслава почувствовали почти сразу. Доставка базовых продуктов — хлеба, молочных изделий, мяса и овощей — в местные магазины задерживается. На полках супермаркетов заметно сократился ассортимент, а некоторые позиции временно исчезли полностью.

Продавцы на местах подтверждают: ситуация действительно напряженная, хотя и не критическая. Больше всего пострадали сети, чьи склады были непосредственно повреждены. В то же время часть магазинов уже переориентируется на альтернативные маршруты поставок, чтобы минимизировать дефицит.

Что делают власти и бизнес для стабилизации

Местные власти Переяслава вместе с представителями торговых сетей координируют усилия по восстановлению поставок. По информации источника, рассматриваются варианты привлечения дополнительных логистических мощностей и перераспределения товарных потоков между регионами. Торговые точки постепенно возвращаются к привычному режиму работы, однако полное восстановление логистической цепочки может занять несколько недель.

Местным жителям советуют не создавать ажиотажного спроса — запасы продуктов в регионе достаточны, проблема именно в логистике, а не в нехватке товара как такового. Уже в ближайшие дни ситуация должна постепенно выравниваться.

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