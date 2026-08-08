В Остерской громаде на Черниговщине стартовала программа денежной помощи от американского благотворительного фонда Global Empowerment Mission Ukraine. Подать заявку могут две категории жителей — пенсионеры в возрасте 60+ и люди с инвалидностью I или II группы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области набирает обороты — на этот раз речь идет о ежеквартальных выплатах в размере 2000 гривен от американских благотворителей для жителей Остерской громады.

Как сообщают Новини.LIVE, благотворительный фонд Global Empowerment Mission Ukraine (GEM Ukraine) при финансовой поддержке Howard G. Buffett Foundation и GEM inc запустил программу денежной помощи для социально уязвимых категорий населения. Регистрация заявок продлится до 20 августа 2026 года включительно.

Подать заявку на получение 2000 гривен ежеквартально могут исключительно две категории граждан: лица в возрасте от 60 лет, а также люди с инвалидностью I или II группы. Важно: один человек может зарегистрироваться только по одной из категорий — либо как пенсионер, либо как лицо с инвалидностью.

Где и когда регистрироваться на выплаты

Прием заявок проходит в будние дни (понедельник — пятница) с 08:00 до 13:00 в порядке живой очереди. Пункт регистрации расположен в укрытии Остерского лицея №1 в городе Остер. Ежедневно планируют принимать до 100 человек.

Какие документы нужны

Для подачи заявления необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, выписку о месте регистрации. Пенсионерам дополнительно понадобится пенсионное удостоверение, а людям с инвалидностью — удостоверение лица с инвалидностью.

Зачисление средств будет осуществляться исключительно на карту банка АО «ПУМБ». Для открытия счета понадобится один из наборов документов: бумажный паспорт и идентификационный код; ID-карта и выписка о зарегистрированном месте проживания; или приложения «Дія» и «Дія.Підпис» вместе с ID-картой или заграничным паспортом.

Отдельно в Остерском городском совете подчеркнули, что жители других населенных пунктов Остерской громады, относящиеся к определенным категориям, также смогут оформить выплаты. Для этого им необходимо обратиться к старостам своих старостинских округов, которые сообщат дату, место и порядок подачи документов.

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