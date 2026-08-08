КП "Житомирводоканал" меняет период передачи показаний счетчиков воды. Нововведение заработает с сентября — потребители смогут подавать данные с 15 числа текущего месяца до 5 числа следующего.

Отключения воды в Житомире на этих днях затронули сотни адресов, однако КП "Житомирводоканал" имеет и хорошие новости для потребителей — предприятие меняет график передачи показаний счетчиков, делая его удобнее для жителей.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, начиная с сентября абоненты смогут передавать показания счетчиков воды с 15 числа текущего месяца до 5 числа следующего. Ранее действовал другой период — с 10 по последнее число месяца.

В "Житомирводоканале" объяснили, что решение приняли после многочисленных обращений потребителей. Жители просили синхронизировать сроки подачи показаний с теми, что установлены для газа и электроэнергии.

"Прислушались к вашим пожеланиям: меняем период приема показаний счетчиков. Многие наши потребители обращались с просьбой согласовать период передачи показаний счетчиков воды с периодами, установленными другими поставщиками коммунальных услуг — газа и электроэнергии", — говорится в сообщении предприятия.

Как теперь передавать показания: новый график

Обновленный график позволяет подавать данные в течение более длительного периода — почти три недели. Если раньше "окно" для передачи длилось около 20 дней (с 10 по 30/31 число), то теперь потребители будут иметь время с 15 числа одного месяца до 5 числа следующего — это около 22 дней.

В коммунальном предприятии надеются, что новый формат будет удобнее: "Теперь вы сможете передавать показания за воду, газ и электроэнергию примерно в одно и то же время, не беспокоясь о разных сроках".

Как передать показания счетчика

Передать показания счетчика воды в Житомире можно несколькими способами:

через личный кабинет на сайте КП "Житомирводоканал";

по телефону контакт-центра предприятия;

в отделениях "Житомирводоканала" лично.

Новый график заработает с сентября — первые показания по обновленным правилам житомиряне будут подавать с 15 сентября до 5 октября.

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