КП «Житомирводоканал» попередило про тимчасове припинення водопостачання у двох житлових будинках — роботи розпочнуться зранку, а час відновлення наразі невідомий.

У вівторок, 5 серпня, мешканцям двох житлових будинків у Житомирі доведеться завчасно подбати про запас води. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» анонсувало тимчасове припинення водопостачання за конкретними адресами.

Як повідомляє видання «Житомир-Онлайн» із посиланням на КП «Житомирводоканал», відключення розпочнеться о 9:00. Води не буде за такими адресами:

вулиця Івана Кочерги, 6 ;

; вулиця Святослава Ріхтера, 2.

Причина обмежень — підключення нового насосного обладнання на одній із підвищувальних насосних станцій міста. Це планові технічні роботи, спрямовані на покращення роботи системи водопостачання в цьому районі Житомира.

Коли відновлять воду

Комунальники не уточнили точний час завершення робіт і відновлення водопостачання. Саме тому мешканцям зазначених будинків радять завчасно зробити необхідний запас води — як для питних потреб, так і для господарських. Досвід попередніх подібних робіт показує, що зазвичай водопостачання відновлюють упродовж дня, однак усе залежить від складності монтажу обладнання.

Стежити за оперативною інформацією про хід робіт можна в офіційних каналах КП «Житомирводоканал» у Telegram, Facebook та Viber.

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