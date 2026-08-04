У вівторок, 5 серпня, мешканцям двох житлових будинків у Житомирі доведеться завчасно подбати про запас води. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» анонсувало тимчасове припинення водопостачання за конкретними адресами.
Як повідомляє видання «Житомир-Онлайн» із посиланням на КП «Житомирводоканал», відключення розпочнеться о 9:00. Води не буде за такими адресами:
- вулиця Івана Кочерги, 6;
- вулиця Святослава Ріхтера, 2.
Причина обмежень — підключення нового насосного обладнання на одній із підвищувальних насосних станцій міста. Це планові технічні роботи, спрямовані на покращення роботи системи водопостачання в цьому районі Житомира.
Коли відновлять воду
Комунальники не уточнили точний час завершення робіт і відновлення водопостачання. Саме тому мешканцям зазначених будинків радять завчасно зробити необхідний запас води — як для питних потреб, так і для господарських. Досвід попередніх подібних робіт показує, що зазвичай водопостачання відновлюють упродовж дня, однак усе залежить від складності монтажу обладнання.
Стежити за оперативною інформацією про хід робіт можна в офіційних каналах КП «Житомирводоканал» у Telegram, Facebook та Viber.
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