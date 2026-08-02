Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Києві допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Києві свідчить, що столиця проведе перший повний тиждень місяця під впливом спекотної та переважно сухої погоди, пише Politeka.net.

Денна температура триматиметься вище +30 градусів, а суттєвих опадів синоптики поки не прогнозують.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У понеділок, 3 серпня, повітря прогріється до +33 градусів. Упродовж дня збережеться ясне небо, а слабкий вітер не принесе відчутного полегшення. Нічна температура становитиме близько +23.

У вівторок максимальні показники сягнуть +32. Після обіду з'явиться мінлива хмарність, однак дощу не очікується. Погодні умови залишаться комфортними для більшості видів активності на відкритому повітрі.

Середа стане одним із найспекотніших днів тижня. Вдень прогнозують до +34, при цьому небо залишатиметься безхмарним. Через інтенсивне сонячне випромінювання в обідні години ультрафіолетовий індекс буде підвищеним.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 серпня в Києві також показує, що у четвер температура може піднятися до +35 градусів. До вечора очікується збільшення хмарності, а місцями не виключають короткочасний дрібний дощ. Попри це, переважну частину доби збережеться суха та спекотна погода.

У п'ятницю стовпчики термометрів покажуть близько +33. Після сонячного ранку небо поступово вкриється хмарами. Наприкінці дня існує ймовірність невеликих локальних опадів, які суттєво не вплинуть на температурний фон.

На вихідних спека дещо послабшає. У суботу вдень прогнозують до +31 градуса, у неділю — близько +30. Хмарність стане більш помітною, однак істотних дощів синоптики поки не передбачають. У ранкові та вечірні години температура буде комфортнішою для прогулянок і відпочинку.

Загалом погодні умови залишатимуться типовими для початку серпня. Метеорологи радять уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями у денний час, підтримувати водний баланс та стежити за оперативними оновленнями прогнозів, адже у спекотний період атмосферна ситуація може змінюватися досить швидко.

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