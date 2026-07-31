Прогноз погоди в Києві на серпень допомогає жителям детальніше спланувати свої справи.

Прогноз погоди в Києві на серпень свідчить, що останній місяць літа принесе столиці переважно сухі, сонячні дні та комфортне тепло без різких погодних змін, пише Politeka.net.

За попередніми метеорологічними розрахунками, денні показники більшу частину періоду триматимуться у межах +26…+30 градусів. У темний час доби повітря охолоджуватиметься до +14…+20, що створить сприятливі умови для прогулянок і відпочинку.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Перші десять днів розпочнуться спекотно. На старті місяця стовпчики термометрів піднімуться до +29…+30, згодом очікується короткочасне послаблення тепла. Найпомітніше зниження температури прогнозують 8 серпня, а 10 числа можливий дощ, який тимчасово освіжить повітря.

Прогноз погоди в Києві на серпень також вказує, що друга декада стане наймінливішою. На початку цього відрізка можливі опади та коротке похолодання до +19…+23 удень. Уже після 13 серпня сонце знову переважатиме, а максимальні значення сягатимуть +29…+30.

Остання третина місяця, за прогнозами, порадує стабільними умовами. Денна температура становитиме +26…+30, нічна — +16…+19. Лише 26 серпня очікується нетривале зниження до +22, після чого тепла погода швидко повернеться.

Синоптики зазначають, що затяжних дощів наприкінці літа не передбачається. Більшість днів мине із сонячною або мінливою хмарністю, тому серпень стане вдалим періодом для відпусток, подорожей та відпочинку просто неба.

Метеорологи радять стежити за оновленнями прогнозів, адже погодні умови можуть коригуватися ближче до конкретних дат.

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