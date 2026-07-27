Графіки відключення світла триватимуть за багатьма адресами в Київській області через планові роботи, заплановані на 28 липня, пише Politeka.net.

Планові графіки відключення світла в Київській області на 28 липня необхідні для технічного обслуговування електрообладнання, заміни зношених елементів мережі та підвищення надійності електропостачання. Під час виконання робіт електроенергія тимчасово буде відсутня у низці населених пунктів області.

Так, 28 липня ремонтні бригади працюватимуть у селі Юрівка. Згідно з графіком, з 08:00 до 19:10 без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів. Відключення охоплять будинки, розташовані на вулиці:

Шевченка — 77-Б, 77-В

Крім того, планові роботи заплановані у селі Гатне. Тут з 08:00 до 19:00 електропостачання буде тимчасово припинене для окремих домоволодінь. Знеструмлення торкнуться будинків на вулицях:

Берегова — 50/1

Виноградна

Абрикосова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12ПР.43, 13, 14, 15, 15-А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 31А, 33А, 35, 35А, 35АКВ1, 35КВ1, 49, 100, ПОВПРОТИБ

Андріївська — 1, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5-А, 7А, 8-А, 9, 11, 13А, 17, 19, 19А

Археологічна — 7, 8, 12, 13, 16/2, 16/3, 16/4, 161, 17, 18, 19, 20, 21, 22А

Б. Хмельницького — 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/4, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 21А, 23А, 23Б, 23В, 23Г, 24, 24-А, 25, 32, 32А, 37, 83

Берегова — 1, 1/5, 1/6, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27А, 28, 30, 31, 31А, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 56, 100

Ботанічна — 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Ж, 4З, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 6-Е, 10, 42, 100

В. Швеця — 37-Г, 45Б, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 52, 54А, 54Б, 54В, 54Г, 56, 68-А, 68-Б, 68В, 71В, 74, 78, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/8, 82/9, 84, 86

Валовня — 11, 15, 16/2

Валовня Карпа — 1, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2

Виноградна — :0346, 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 15, 16, 19, 21, 21А, 22, 26, 28, 29, 29-А, 29Б, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 57, 60, 62, 64, 66, 66А, 66Б, 66-Г, 85, 100, 128, 130, 139

Володимирська — 1, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 4А, 5А, 6, 6-А, 9, 10, 10Б, 12, 12/1, 12А, 12-Б, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Гоголя — :5573, 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 16Д, 16-Е, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26/1, 26А, 28/1, 29, 31, 33, 33А, 34, 36, 37, 38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 43, 44, 53, 57, 57А, 59, 61, 159, 171, 176, 180, 182

Гоголя Миколи — :0546, 17

Грушева — 27, 29, 31

Грушевського — 1, 2, 6, 13А, 26

Дорошенка — 1, 2, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д, 7Ж, 9, 10, 12, 12А, 15, 17, 18, 22

Зелена — 1, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25-27, 26, 114

Зоряна — К.Н.5805, 1, 1А, 1Б, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 7А, 7-Б, 8, 8А, 8Б, 8-В, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14А, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19, 19-А, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 28А, 28Б, 29, 30А, 32, 34, 34-А, 46

Інститутська — 1, 1/7, 2А, 2-В, 3, 4, 5, 5/1, 5/1/36, 7, 7/1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17/5463, 19, 20, 21, 23, 25, 27/5, 27/6, 27А, 29, 31, 31-А, 35, 37, 39А, 41, 45, 47, 51, 53, 59, 61, 61А, 65, 67-А, 69, 73, 77, 81, 81А, 85, 87, 87А, 89, 95, 101, 103, 107, 109, 113А

Калинова — 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 11А, 12, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 19А, 21, 21-А, 23, 108

Кармелюка — 01, 3/1, 3/3, 3/4, 3-В, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 100

Каштанова

Квітнева — 1, 2, 2А, 6, 8, 9, 10

Київська — 2/1, 2Г, 138ПРИМ1

Кібернетична — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 13, 13А, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 43А, 44, 46, 46А, 46Б, 47, 50, 52, 55, 56, 68, 84, 180, 354

Кленова — 3, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8/1, 8А, 8Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 19, 21, 23, 24А, 25, 29/2, 30, 30А, 31, 31А, 34, 35, 36, 36-А, 36-Б, 38, 39, 40, 42, 43/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 44, 44-А, 44-Б, 44-В, 45, 46, 46-А, 46-Б, 46-В, 47, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 51-А, 53, 54, 56, 57, 58Д, 59, 61/2, 61/3, 65, 73

Козацька — 2, 8

Котовського — 1А

Коцюбинського — 1, 1А, 1Б, 2, 6, 7, 7-А, 9, 10, 10А, 10-Б, 11А, 15, 15-А, 16, 19, 20, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29-А, 30, 31, 31А, 33, 35, 100, 179

Курганна — 3, 5, 6, 6А, 8А, 8Б, 8-В, 8-Г, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 28, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 35А, 35Б, 37, 37А, 38, 41, 42, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56-А, 56-Б, 56-В, 56-Г, 58, 60А, 60Б, 60В

Лугова — 2, 2-А, 2-Б, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 6, 6Б, 6В, 8, 10, 5072

Марченка — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10-А, 10-Б, 10-В, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 27-А, 27-Б, 29

Незалежна — 1-Б, 3, 7, 8А, 15А

Незалежності — 2, 5, 8, 15, 18, 20

Одеська — 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2-Б, 2В, 2Г, 2Д, 2-Е, 2-Ж, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/7, 11, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 19, 19А, 21

Південна — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14Б, 15, 16, 16А, 18, 18А

Північна — 1, 2, 3, 4А, 4Б, 4В/1, 4Г/2, 4Г/3, 5, 5А, 6, 7, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 25, 37, 5151

Райдужна — 1, 1А, 2, 4, 5, 5А, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 15, 17, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23-А, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31-А, 32, 34, 86, 93, 95

Салютна — 32КВ1, 34, 34А, 37

Святкова — 2, 2А, 3, 4, 4А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Симоненко — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13А, 17, 18А, 18Б, 18В, 19, 20, 20А, 20Б, 20-В, 21, 27, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3

Сірка — 1, 2, 2/1, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3-А, 3Б, 3В, 3-Г, 4, 5, 5-Б, 5Г, 7, 8, 8А, 8-Б, 9, 9-А, 9Б, 10-А, 10-Б, 11, 12, 13, 14, 14-А, 14-Б, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25А, 25Б, 25В, 25Г, 26, 27, 31, 36А, 36Б, 40

Солов’їна — 1, 3, 4, 6, 7, 12

Сонячна — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17

Теремська — 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 40, 42, 100

Тополева — 2, 2/1, 4, 6, 9, 10, 12

Травнева — 1, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11-А, 17, 17А, 18

Трояндова — 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 21А, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29А, 32, 33, 35, 37, 39А, 40, 40А, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52А, 54, 74, 92, 101, 103, 105, 5188, 5542

Українки Лесі — 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 27

Хмельницького Богдана — 26

Чумацька — 1Б, 9, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 17-Д, 19, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 19Д, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 32, 34, 36-Б, 37, 39, 40, 40А, 42, 43А, 44, 44А, 45-А, 45-Б, 45-В, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58А, 59, 60, 60А, 61, 63, 63А, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 75, 75-А, 77, 79, 81, 83

Швеця — 28, 32, 33, 44Б, 45-Г, 51, 82/7

Шевченка — 33

Шляхова — 39, 44, 53, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70А, 71, 71А, 71Б, 72, 76, 80, 82, 87-А, 90, 94, 100

Юності — 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 45-А, 45-Б, 45-В, 45-Г, 47А, 47-Б, 47-В, 47-Г, 52, 53, 58, 62А, 64, 66, 68, 68А, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 92, 99

Я. Мудрого — 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 20, 27

Яблунева — 23

Ягідна — 1, 3, 4, 5А, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 13, 15, 21, 21А, 25, 35, 96, 97

Янчука — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14А, 14Б, 16, 17, 18

Ярова

Ярослава Мудрого — 1/6.

Джерело: Гатненська територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як сильно зросли ціни з липня.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання овочів в Київській області: вартість яких товарів неприємно здивує.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: в ПФУ пояснили, хто отримає додаткові гроші.