Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві пов'язане з різким зростанням витрат на забезпечення роботи системи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві може стати реальністю вже найближчим часом, адже «Київводоканал» подав на розгляд пропозицію щодо суттєвого перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Підприємство передало міській владі економічні розрахунки, згідно з якими загальна ціна може зрости до 88,90 гривні за кубічний метр. Це майже втричі більше за чинний показник, однак остаточного рішення поки що немає.

Проєкт передбачає, що вартість водопостачання збільшиться з 16,16 до 50,69 гривні за кубометр. Водовідведення також пропонують переглянути — із 14,22 до 38,21 гривні.

У компанії пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві пов'язане з різким зростанням витрат на забезпечення роботи системи. За останні роки суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти для очищення води, комплектуючі, а також відновлення інженерних мереж, які потребують постійного ремонту через зношеність і наслідки російських атак.

Окремо підприємство звертає увагу на збільшення видатків на оплату праці співробітників, які підтримують безперервне функціонування водопровідного господарства навіть в умовах воєнного стану. Саме ці чинники стали основою для підготовки нових економічних розрахунків.

Наразі пропозиція проходить процедуру розгляду. До моменту її затвердження мешканці столиці оплачуватимуть послуги за чинними розцінками. Лише після ухвалення відповідного рішення нові ставки можуть набути чинності.

У «Київводоканалі» наголошують, що перегляд вартості необхідний для стабільної роботи систем водопостачання та каналізації, безперебійного обслуговування споживачів і виконання аварійно-відновлювальних робіт в умовах постійних викликів.

Джерело: rbc

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