Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області передбачає виплату кільком категоріям.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області стала доступною для нових заявників у Білій Церкві, повідомляє Politeka.net.

Реєстрацію на програму підтримки від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) відкрили з 15 липня.

Розмір фінансової підтримки залежить від категорії учасника. За три місяці заявники можуть отримати від 10 800 до 12 300 гривень.

Подати документи можуть внутрішньо переміщені особи, які виїхали з небезпечних територій протягом останніх 45 днів, громадяни, що змінили місце проживання від 46 днів до шести місяців тому, а також українці, які повернулися додому з інших регіонів або з-за кордону не більше року тому.

Для частини претендентів діють додаткові умови. Зокрема, середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 8 300 гривень. Під час розгляду враховують склад домогосподарства, соціальне становище, житлові умови та інші критерії вразливості.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Київській області передбачає виплату 12 300 гривень людям, які нещодавно евакуювалися із зон бойових дій, переселенцям, що змінили місце проживання протягом останніх шести місяців, а також постраждалим від обстрілів за останні 45 днів. Для тих, хто повернувся до постійного місця проживання впродовж року, сума становить 10 800 гривень.

Оформлення проводить благодійний фонд «Право на захист». Прийом заяв організували у Центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві на проспекті Незалежності, 34. Відвідувачів приймають у порядку живої черги.

Для реєстрації необхідно надати паспорт, реєстраційний номер платника податків, довідку ВПО або інший документ, що підтверджує факт переміщення, свідоцтва про народження дітей, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, а за потреби — документи, які підтверджують інвалідність чи опікунство.

Організатори наголошують, що під час подання заяви мають бути присутні всі члени родини. Для маломобільних громадян і дітей віком до трьох років передбачено окрему процедуру оформлення за наявності відповідних підтверджувальних документів.

Джерело: UNHCR Ukraine

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