Подорожчання проїзду в Києві не вплинуло на умови для пільгових категорій.

Подорожчання проїзду в Києві офіційно набуло чинності з 15 липня, водночас у столиці запрацювали оновлені правила використання квитків, система знижок і нові транспортні сервіси, повідомляє Politeka.net.

Відтепер одна поїздка у метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі коштує 30 гривень. Для пасажирів маршрутних таксі встановили окрему вартість — 25 гривень.

На міському порталі повідомили, що власники транспортних карток зможуть економити завдяки накопичувальній системі. Чим більший пакет поїздок придбає користувач, тим нижчою буде ціна кожної. За максимального обсягу придбання вона становитиме 25 гривень. Безлімітний абонемент на всі види комунального транспорту строком на місяць коштує 3656 гривень.

Окремі зміни передбачили для гостей столиці. Для туристів стали доступними безлімітні квитки на 24, 48 або 72 години. Крім цього, з 1 серпня планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме без обмежень користуватися метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Подорожчання проїзду в Києві не вплинуло на умови для пільгових категорій. Право на безкоштовні або пільгові поїздки зберегли ветерани, люди з інвалідністю, пенсіонери з «Карткою киянина», а також школярі й студенти відповідно до чинного законодавства.

Разом із переглядом вартості зріс і штраф за безквитковий проїзд. Тепер він становить 600 гривень, що відповідає двадцятикратному розміру разового квитка.

У міській адміністрації також повідомили, що поїздки, придбані за старим тарифом у 8 гривень, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну невикористані кошти автоматично переведуть на грошовий баланс транспортної картки.

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