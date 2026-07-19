Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Києві допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Києві передбачає дощовий початок, кілька сухих днів і повернення опадів наприкінці семиденного періоду, повідомляє Politeka.net.

У понеділок, 20 липня, столицю накриє хмарність. Дощ розпочнеться зранку й триватиме майже без перерви до вечора. Повітря прогріється до +24 градусів, а нічна температура становитиме близько +22.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок небо очиститься від хмар. Опадів синоптики не прогнозують, удень очікується до +26, що зробить цей день одним із найтепліших за тиждень.

У середу стане прохолодніше. Максимальні показники не перевищать +23, небо залишатиметься затягнутим, проте істотних дощів не передбачається.

Четвер принесе мінливу хмарність. Перша половина доби мине без опадів, однак увечері можливий короткочасний дощ. Денна температура становитиме близько +22.

За даними синоптиків, Прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 липня в Києві свідчить, що п'ятниця та субота будуть переважно хмарними, але сухими. Повітря вдень прогріється до +24, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +15…+16 градусів.

У неділю атмосферні умови знову зміняться. Вранці очікується дощ, який після короткого послаблення може повернутися ввечері. Максимальна температура сягне +25 градусів.

Метеорологи радять жителям і гостям столиці мати із собою парасольку на початку та наприкінці тижня, а найбільш сприятливими для прогулянок називають вівторок, п'ятницю й суботу.

Загалом погодні умови протягом тижня залишатимуться комфортними, однак через періодичні опади варто стежити за щоденними оновленнями прогнозів.

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