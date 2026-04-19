Прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Києві допоможе місцевим жителям підготуватися до природних примх.

Прогноз на тиждень з 20 до 26 квітня в Києві свідчить про нестійкий весняний характер погоди з коливанням хмарності та температури, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Києві надали на платформі sinoptik.ua.

20 квітня у столиці прогнозується від +7° у нічні години до +12° вдень. День пройде під щільною хмарністю, яка з’явиться ще з ранку та збережеться до вечора.

21 квітня температура коливатиметься від +5° до +11°. У нічний час можливий дощ, який до ранку припиниться.

Вдень небо залишатиметься затягнутим хмарами, а сонце з’являтиметься рідко. Ближче до вечора опадів вже не прогнозують.

22 квітня пройде без істотних опадів. Температура повітря становитиме від +5° вночі до +12° вдень. Ранок може бути більш ясним, однак у середині дня хмарність знову посилиться. До вечора небо частково проясниться.

23 квітня очікується від +7° до +12°. Протягом дня переважатиме хмарна погода. У другій половині дня можливий невеликий дощ, який до вечора має припинитися.

24 квітня температура становитиме від +6° до +10°. Упродовж дня утримається щільна хмарність. До полудня опадів не очікується, однак у другій половині дня можливий короткочасний дощ, який припиниться до вечора.

25 квітня повітря прогріється до +13°, мінімальні значення становитимуть близько +7°. Увесь день у столиці збережеться суцільна хмарність, але без опадів.

26 квітня стане найтеплішим днем даного періоду з температурою до +16°. Попри це, небо залишатиметься переважно похмурим. Опадів у цей день не прогнозується.

Останні новини України:

