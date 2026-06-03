Новий графік руху поїздів у Київській області пов’язаний з проведенням планових ремонтних робіт та технічного обслуговування об’єктів залізничної інфраструктури.

В «Укрзалізниці» попередили пасажирів про тимчасові зміни у русі приміських електропоїздів та новий графік руху поїздів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Як зазначили у компанії, коригування розкладу пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт та технічного обслуговування об’єктів залізничної інфраструктури. Відповідні заходи спрямовані на підвищення безпеки перевезень, оновлення колійного господарства та забезпечення стабільного руху поїздів.

Фахівці наголошують, що профілактичні роботи є необхідною частиною утримання залізничної мережі. Під час їх виконання проводиться перевірка технічного стану обладнання, модернізація окремих ділянок колії та усунення потенційних несправностей, які можуть вплинути на безперебійну роботу транспорту.

У зв’язку з цим у період з 8 по 14 червня та з 17 по 27 червня 2026 року низка приміських електропоїздів курсуватиме за зміненим розкладом. Пасажирам рекомендують завчасно перевіряти новий графік руху поїздів у Київській області перед поїздкою та враховувати можливі зміни під час планування маршрутів.

Зокрема, у зазначені дати змінено графік руху електропоїзда №6236 сполученням Фастів-1 — Миронівка. Відправлення з Фастова-1 заплановане на 09:25, а прибуття до Миронівки — о 12:54. На маршруті передбачені зупинки на станціях Фастів-2, Паляничинці, Устимівка, Гай, Біла Церква, Роток, Томилівка, Чепеліївка, Сухоліси, Житні Гори, Рокитне, Ольшаниця, Карапиші та інших зупинних пунктах.

Також за оновленим розкладом курсуватиме електропоїзд №6237 Миронівка — Фастів-1. Він вирушатиме з Миронівки о 17:20 та прибуватиме до Фастова-1 о 19:41. На шляху прямування поїзд здійснюватиме зупинки на станціях Карапиші, Рокитне, Сухоліси, Біла Церква, Устимівка та Фастів-2.

Крім того, зміни торкнуться електропоїзда №7031 Миронівка — Фастів-1. Відправлення зі станції Миронівка відбуватиметься о 05:48, а прибуття до Фастова-1 — о 07:35. Зупинки передбачені на станціях Рокитне, Сухоліси, Роток, Біла Церква, Устимівка та Фастів-2.

Джерело: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

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