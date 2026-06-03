В «Укрзализныце» предупредили пассажиров о временных изменениях в движении пригородных поездов и новом графике движения поездов в Киевской области, пишет Politeka.net.

Как отметили в компании, корректировка расписания связана с проведением плановых ремонтных работ и технического обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры. Соответствующие меры направлены на повышение безопасности перевозок, обновление путевого хозяйства и обеспечение стабильного движения поездов.

Специалисты отмечают, что профилактические работы являются необходимой частью содержания железнодорожной сети. При их выполнении проводится проверка технического состояния оборудования, модернизация отдельных участков пути и устранение потенциальных неисправностей, которые могут повлиять на бесперебойную работу транспорта.

В связи с этим в период с 8 по 14 июня и с 17 по 27 июня 2026 года ряд пригородных электропоездов будет курсировать по измененному расписанию. Пассажирам рекомендуют заранее проверять новый график движения поездов в Киевской области перед поездкой и учитывать возможные изменения при планировании маршрутов.

В частности, в указанные даты изменен график движения электропоезда №6236 сообщением Фастов-1 - Мироновка. Отправление из Фастова-1 запланировано на 09:25, а прибытие в Мироновку - в 12:54. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Фастов-2, Паляничинцы, Устимовка, Гай, Белая Церковь, Роток, Томиловка, Чепелеевка, Сухолисы, Ржаные Горы, Ракитное, Ольшаница, Карапыши и других остановочных пунктах.

Также по обновленному расписанию будет курсировать электропоезд №6237 Мироновка - Фастов-1. Он будет отправляться из Мироновки в 17:20 и прибывать в Фастов-1 в 19:41. По пути следования поезд будет осуществлять остановки на станциях Карапыши, Ракитное, Сухолисы, Белая Церковь, Устимовка и Фастов-2.

Кроме того, изменения коснутся электропоезда №7031 Мироновка - Фастов-1. Отправление со станции Мироновка будет происходить в 05:48, а прибытие в Фастов-1 - в 07:35. Остановки предусмотрены на станциях Рокитное, Сухолисы, Роток, Белая Церковь, Устимовка и Фастов-2.

Источник: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

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