Подорожание проезда в Киеве не повлияло на действующие льготы.

Подорожание проезда в Киеве вступило в силу 15 июля, передает издание Politeka.

столичные власти ввели новые тарифы для коммунального транспорта и маршрутных такси, а также обновили правила пользования проездными билетами и систему скидок.

Теперь разовая поездка в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях стоит 30 гривен. Для пассажиров маршруток установили тариф в размере 25 гривен.

Информацию об этом предоставляют на официальном портале Киева.

В то же время, постоянным пользователям предлагают возможность сэкономить. При пополнении транспортной карты действует система скидок: чем больше пакет поездок приобретен, тем ниже будет цена каждой. Максимальная экономия позволяет снизить стоимость до 25 гривен за одну поездку. Безлимитный проездной в месяц для всех видов муниципального транспорта обойдется в 3656 гривен.

Отдельное внимание было уделено новым форматам билетов. Для гостей столицы ввели безлимитные туристические проездные на 24, 48 или 72 часа. Кроме того, с 1 августа начнет действовать пересадочный билет за 60 гривен, позволяющий неограниченно пересаживаться между метро и наземными маршрутами в течение 90 минут.

В то же время, подорожание проезда в Киеве не повлияло на действующие льготы. Бесплатное или льготное пользование транспортом сохранили ветераны, люди с инвалидностью, пенсионеры, имеющие «Карту киевлянина», а также учащиеся и студенты в соответствии с установленными правилами.

Наряду с изменением стоимости перевозок увеличился и штраф за безбилетный проезд. Теперь он составляет 600 гривен, что равняется двадцатикратной цене разового билета.

В городской администрации также напомнили, что поездки, приобретенные по старому тарифу в 8 гривен, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года. По истечении этого срока неиспользованный остаток автоматически переведут в денежный баланс транспортной карты.

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