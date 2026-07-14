Энергетики сообщили, что графики отключения света в Киевской области на 15 июля продлятся много часов.

Графики отключения света продлятся долгое время по многим адресам в Киевской области на 15 июля, сообщает Politeka.net.

Энергетики сообщили, что графики отключения света в Киевской области на 15 июля связаны с выполнением плановых ремонтно-профилактических работ на электросетях. Во время их проведения специалисты будут проводить техническое обследование оборудования, замену изношенных элементов и модернизацию отдельных участков сети, что должно способствовать повышению надежности электроснабжения.

В связи с плановыми работами 15 июля 2026 года с 08:00 до 20:00 будет временно отсутствовать свет в селе Мыла по следующим улицам:

40-р. Перемогы, Дипломатычна, Дмытривська, Днипровська, Дослидна, Европейська, Едности, Жытомырська, Затышна, Кыивська, Наукова, Оксамытова, Патриотычна, Пидлисна, Промижна, Проризна, Садова, Свободи, Спортивна, Столична, Тополева, Транспортна, Шевченка, пров. Садовый, пров. Столычный, пров. Шевченка

Кроме того, плановые работы запланированы и в селе Шпытькы. Там ремонтные бригады будут работать с 08.00 до 20.00, в связи с чем часть жителей также временно останется без электроэнергии. Свет исчезнет на улицах:

Галыцька, Господарська, Затышна, Захысныкив, Зоряна, Козацька, Крышталева, Лыпова алея, Лугова, Незалежности, Окружна, Паркова, Покровська, Соколина, Украинкы Леси, Физкультурна, Центральна, Шевченка, Щаслыва, Яблунева

Одним из населенных пунктов, где будут продолжаться работы, станет село Мазинкы. Согласно обнародованному графику, 14 июля с 08:30 до 20:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей на улицах:

Альтыцька — 1, 10, 100, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 94 ТП-571, 98

Вышнева — 1, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Зарична — 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

Левадня — 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 7, 9

Лугова — 1, 2, 3

Мыру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35 ТП-60, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9

Полиська — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 ТП-627, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41А, 42, 43, 43 ТП-96, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 9

Польова — 10, 11, 12, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Украинкы Леси — 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Центральна — 1, 10, 103, 107, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 1А, 1-А, 2, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 ТП-59, 56, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97

Шевченка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 31/а, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Альтыцькый — 1, 2, 3, 4

пров. Шевченка — 1, 2, 7.

Источник: Переяславская территориальная община.

Источник: Дмитровский сельский совет

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.