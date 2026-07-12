Жителей Киевской области предупредили о масштабных плановых отключениях света, которые продлятся в течение недели с 13 по 19 июля, сообщает Politeka.net.
Временные графики отключения света в Киевской области на неделю с 13 по 19 июля вводятся в ряде населенных пунктов региона из-за проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. По информации территориальных общин, обнародованной на основании данных "Киевских региональных электросетей", энергетики продолжают комплексное техническое обслуживание сетей.
В этой связи 13 июля 2026 года произойдет плановое отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:
- З 09:00 до 17:00 село Дмитрівка вулиці: Винныцька, Гагарина, Кильцева, Лисова, Мыру, Незалежности, Некрасова, Пушкина, Садова, Струтынського Игоря, Титова, Унавська, Шевченка, пров. Вышневый, пров. Дружбы, пров. Сонячный.
- С 08:00 до 20:00 село Гуривщына адреси: 29 км Жытомырського шосе, ул. Кыивська.
- С 08:00 до 20:00 село Лычанка улицы: Баштанна, Вагнера, Вагнера Йогана, Господарська, Квитнева, Козацька, Кооператывна, Молодижна, Нова, Покровська, Польова, Проектна, Центральна, Шевченка, Шкильна, пров. Покровськый, пров. Садовый.
- С 08:00 до 20:00 село Шпытькы адреса: Выробнича, Господарська, Дружбы, Калынова, Козацька, Крышталева, Молодижна, Нова, Олимпийська, Перемогы, Покровська, Свитла, Смолянська, Фермерська, Центральна, Яблунева, Поле.
14 июля ремонтные бригады продолжат работу уже в селе Гайшын. С 08:30 до 20:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих по следующим адресам:
- Вышнева — 3, 5
- Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78
- Завирська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16
- Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9
- Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- Мыру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22
- Набережна — 1, 7, 50, 52
- Переясливська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59
- Покровська — 1, 1-а, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А
- Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36
- Садова — 5, 7
- Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17
- Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- Стаднийчука Ивана — 30
- Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94
- Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.
Источник: Переяславская территориальная община.
Источник: Дмитровский сельский совет
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: какая новая проблема возникла.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: где еще можно найти убежище.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто получит 1500 гривен.