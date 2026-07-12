По информации территориальных общин, вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 13 по 19 июля.

Жителей Киевской области предупредили о масштабных плановых отключениях света, которые продлятся в течение недели с 13 по 19 июля, сообщает Politeka.net.

Временные графики отключения света в Киевской области на неделю с 13 по 19 июля вводятся в ряде населенных пунктов региона из-за проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. По информации территориальных общин, обнародованной на основании данных "Киевских региональных электросетей", энергетики продолжают комплексное техническое обслуживание сетей.

В этой связи 13 июля 2026 года произойдет плановое отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

З 09:00 до 17:00 село Дмитрівка вулиці: Винныцька, Гагарина, Кильцева, Лисова, Мыру, Незалежности, Некрасова, Пушкина, Садова, Струтынського Игоря, Титова, Унавська, Шевченка, пров. Вышневый, пров. Дружбы, пров. Сонячный.

Винныцька, Гагарина, Кильцева, Лисова, Мыру, Незалежности, Некрасова, Пушкина, Садова, Струтынського Игоря, Титова, Унавська, Шевченка, пров. Вышневый, пров. Дружбы, пров. Сонячный. С 08:00 до 20:00 село Гуривщына адреси: 29 км Жытомырського шосе, ул. Кыивська.

29 км Жытомырського шосе, ул. Кыивська. С 08:00 до 20:00 село Лычанка улицы: Баштанна, Вагнера, Вагнера Йогана, Господарська, Квитнева, Козацька, Кооператывна, Молодижна, Нова, Покровська, Польова, Проектна, Центральна, Шевченка, Шкильна, пров. Покровськый, пров. Садовый.

Баштанна, Вагнера, Вагнера Йогана, Господарська, Квитнева, Козацька, Кооператывна, Молодижна, Нова, Покровська, Польова, Проектна, Центральна, Шевченка, Шкильна, пров. Покровськый, пров. Садовый. С 08:00 до 20:00 село Шпытькы адреса: Выробнича, Господарська, Дружбы, Калынова, Козацька, Крышталева, Молодижна, Нова, Олимпийська, Перемогы, Покровська, Свитла, Смолянська, Фермерська, Центральна, Яблунева, Поле.

14 июля ремонтные бригады продолжат работу уже в селе Гайшын. С 08:30 до 20:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих по следующим адресам:

Вышнева — 3, 5

Гайова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64а, 66, 68, 72, 74, 76, 78

Завирська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Космонавтив — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Мыру — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Набережна — 1, 7, 50, 52

Переясливська — 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31А, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59

Покровська — 1, 1-а, 2, 3, 6А, 7/1, 7/15, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 15/а, 15А

Польова — 2, 3, 4, 4А, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/2, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36

Садова — 5, 7

Святкова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17

Сонячна — 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Стаднийчука Ивана — 30

Шевченка — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 94

Шевченка Тараса — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

Источник: Переяславская территориальная община.

Источник: Дмитровский сельский совет

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