Распространенной ошибкой является мнение, что по достижении 75 лет человек получает сразу несколько доплат для пенсионеров в Киевской области.

Предусмотрена система ежемесячных доплат для пенсионеров в Киевской области, но существуют четко определенные ограничения, из-за чего надбавка может не назначаться, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма доплаты зависит от возраста пенсионера и количества полных лет. Размеры этих надбавок пересматриваются ежегодно при индексации, которая обычно происходит в марте.

Распространенной ошибкой является мнение, что по достижении 75 лет человек получает сразу несколько доплат для пенсионеров в Киевской области. На самом деле, это не так. Предварительная доплата отменяется, а вместо нее назначается новая, более крупная. В итоге пенсия растет только на разницу между этими суммами.

В то же время, даже после достижения 80 лет надбавка может не начисляться. Это связано с установленным ограничением. Если общий размер пенсии вместе со всеми надбавками превышает 10340,35 гривны, возрастная прибавка не назначается.

В большинстве случаев перерасчет производится автоматически в месяц, когда человек достигает соответствующего возраста, и дополнительно обращаться не нужно. Однако есть ситуации, когда следует обратиться в Пенсионный фонд.

К примеру, если после достижения 70, 75 или 80 лет в течение месяца размер выплат не изменился. Также это актуально в случае ошибок в документах по дате рождения или после смены вида пенсии, когда прибавка перестала начисляться.

Механизм таких доплат определен рядом нормативных документов. В частности, постановлением Кабинета Министров от 24 февраля 2023 установлены актуальные размеры выплат и порядок их индексации. Базовые положения о внедрении этих надбавок закреплены постановлением от 16 сентября 2020 года, а общие правила выплаты пенсий регулирует закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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