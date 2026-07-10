В Киевской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения введена новая единовременная денежная помощь, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Начиная с апреля 2026 года государство осуществляет выплаты в размере 1500 гривен, которые предоставляются отдельно от основной пенсии или других социальных выплат.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года №341, средства перечисляются непосредственно на банковские счета, открытые в уполномоченных учреждениях, или же доставляются через отделение почтовой связи вместе с пенсионными выплатами.
Важно, что эта помощь предоставляется только по одному основанию — даже если человек подпадает под несколько категорий, он получит только одну выплату.
Кто может рассчитывать на денежную помощь в Киевской области
Право на получение одноразовых 1500 гривен имеют:
- пенсионеры по возрасту;
- лица с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи;
- граждане, получающие базовую социальную помощь;
- внутренне перемещенные лица среди получателей соцвыплат;
- многодетные семьи;
- одинокие матери.
Особенности выплаты
В отличие от других государственных программ, таких как известная тысяча или механизмы кэшбека, эти средства не имеют целевого назначения. То есть получатели могут использовать их по своему усмотрению — на продукты, лекарства, оплату услуг или другие неотложные нужды.
В Министерстве социальной политики отмечают, что реализация этой программы происходит исключительно в пределах уже утвержденных бюджетных ресурсов. Такой подход позволяет оказать поддержку населению без создания дополнительной финансовой нагрузки в государственный бюджет.
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