Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется только по одному основанию.

В Киевской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения введена новая единовременная денежная помощь, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Начиная с апреля 2026 года государство осуществляет выплаты в размере 1500 гривен, которые предоставляются отдельно от основной пенсии или других социальных выплат.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года №341, средства перечисляются непосредственно на банковские счета, открытые в уполномоченных учреждениях, или же доставляются через отделение почтовой связи вместе с пенсионными выплатами.

Важно, что эта помощь предоставляется только по одному основанию — даже если человек подпадает под несколько категорий, он получит только одну выплату.

Кто может рассчитывать на денежную помощь в Киевской области

Право на получение одноразовых 1500 гривен имеют:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

граждане, получающие базовую социальную помощь;

внутренне перемещенные лица среди получателей соцвыплат;

многодетные семьи;

одинокие матери.

Особенности выплаты

В отличие от других государственных программ, таких как известная тысяча или механизмы кэшбека, эти средства не имеют целевого назначения. То есть получатели могут использовать их по своему усмотрению — на продукты, лекарства, оплату услуг или другие неотложные нужды.

В Министерстве социальной политики отмечают, что реализация этой программы происходит исключительно в пределах уже утвержденных бюджетных ресурсов. Такой подход позволяет оказать поддержку населению без создания дополнительной финансовой нагрузки в государственный бюджет.

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