Именно по этому принципу распределяется бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в рамках государственной программы временного расселения, сообщает Politeka.

В Киевском регионе внутренне перемещенным лицам предоставляется возможность проживания в специально подготовленных помещениях при государственной поддержке. Инициатива направлена ​​на людей, которые из-за войны потеряли собственный дом и нуждаются в безопасных условиях.

Проживание по программе обычно предусмотрено сроком до одного года. Если семья или отдельный человек не может найти другое жилье, срок разрешают продлить после повторного рассмотрения ситуации.

Жилищная норма установлена ​​на уровне не менее шести квадратных метров на одного человека. Решение о поселении принимается по балльной системе, учитывающей степень потребности во временном размещении. Именно по этому принципу распределяется бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Предпочтение отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с потерей трудоспособности и пенсионерам, чьи дома были разрушены или стали непригодными для жизни.

Программа обеспечивает базовые условия проживания. Речь идет о безопасных помещениях, доступе к коммуникациям и возможности самостоятельно готовить еду. Также предусмотрена помощь в бытовых вопросах и поддержка адаптации.

Для участия в программе необходимо встать на учет в центре предоставления административных услуг, органе местного самоуправления или районной государственной администрации. После представления документов формируется учетное дело и присваивается индивидуальный номер для последующего контроля распределения жилья.