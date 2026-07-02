В компании-операторе энергосетей отмечают, что графики отключения света в Киевской области на 3 июля носят исключительно профилактический характер.

Жителей Киевской области предупреждают о продолжительных плановых отключениях света, которые состоятся 3 июля за десятками адресс, сообщает Politeka.net.

В компании-операторе энергосетей отмечают, что графики отключения света в Киевской области на 3 июля носят исключительно профилактический характер и связаны с обновлением, техническим обслуживанием и стабилизацией работы энергетической инфраструктуры. Специалисты подчеркивают, что проведение таких работ позволяет снизить риски аварийных ситуаций и обеспечить более надежное электроснабжение в дальнейшем.

По данным энергетиков, 3 июля с 08:00 до 19:00 плановые работы будут проходить в селе Мыхайливка. В этот период электроснабжение будет временно прекращено на значительном количестве адресов:

Героив Украины: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 20; 21; 23; 25; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44А; 45; 46; 47; 50; 51; 52; 54

Мыру: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 28; 29А; 30; 32; 35; 36; 37; 39; 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 55; 57; 58; 60; 62; 64; 66

Набережна: 13

Надрична: 1; 3; 5; 7; 8; 9; 11; 13

Поповыча: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 63; 64; 65; 66

Отдельно сообщается, что в селе Гоголив также запланировано проведение технических работ. Здесь с 09:00 до 19:00 (в течение 10 часов) без электроэнергии временно останутся потребители по отдельным адресам:

Абрыкосова: 5; 9; 13

Кыивська: 0001; 80; 80А; 81; 82А; 82в; 83; 84А; 84Б; 84Д; 85; 86; 86А; 90; 90А; 92; 102; 160

Кильцева: садов.тов.

Красыливська: 0018; 0031; 1; 2; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 20А

М. Заньковецькои: 2; 12; 14

М.Лагуновои: 10

Польова: 7

Требухивська: :0013; 7; 9; 9А; 11; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 49У; 54; 58

пров. Кыивськый: 88Д

Кроме того, в городе Переяслави 3 июля будут продолжаться масштабные ремонтно-профилактические работы на сетях. В связи с этим с 08:00 до 20:00 (на 12 часов) будет ограничено электроснабжение на ряде улиц:

Богуна Ивана: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 9А; 10; 11/В; 12; 15

Велыка Пидвальна: 11

Героив Днипра: “гайок”; “гайок 10”; 39/1; 41; 43; 43А; 45А; 46а; 47; 48; 48А; 49; 49А; 50; 50зупинка; 51; 52А; 53; 55; 55Б; 56; 57А; 58; 58а; 59; 59А; 59Б; 59В; 60; 60А; 61; 61 маг.зуп; 61А; 62; 63; 63А; 64; 65; 65А; 66; 67; 67А; 68; 69; 69А; 70а; 71А; 71Б; 71В; 72; 73; 73А; 74; 74а; 75; 76; 77; 77А; 78А; 78Б; 80; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 94а; 96; 97; 97А; 97В; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 103А; 104; 105; 105/А; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 113А; 113в; 114; 115; 116; 117В; 118; 119; 120; 120/30; 120/г; 120А; 121; 130; 131; 200

Губаря Олександра: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 12; 12А; 12Б; 13; 14А; 15; 16; 18; 18В; 19; 20; 22; 22А

Дибровна: 7; 9/а

Зарична: 1; 1А; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25

Каранська: 19; 23; 25

Коваленка Ивана: 2; 4; 6; 8

Лесыка: 1; 2/б; 4; 5; 6; 8; 9; 13; 15; 19; 19 А; 24; 29; 31; 33; 35; 37; 39

Набережна: 11А; 19; 27

Нызынна: 3; 7; 9; 13; 15

Новоселыцька: 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 32; 33; 35; 37; 45; 47; 48; 49; 50; 55; 57; 61б

Обизна: 17

Правыка Володымыра: 1; 2; 3; 4; 5А; 6; 7; 7А; 8; 8а; 9; 10; 11А; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21

Прыбережна: 1; 1а; 2а; 3; 3Г; 3Д; 5; 7; 9; 11; 12/1; 13; 17; 19; 21; 21А; 27; 27А

Святкова: 2А

Сковороды Грыгория: 37___1

Степова: 2; 4; 6; 10; 14

Сулымы Ивана Гетьмана: 12; 13; 16; 17; 18; 19/1; 22

Трахтемыривська: 1; 1А; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 17; 17А; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25А; 26; 26А; 28; 29; 30; 30-А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 40а; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 51/2; 55; 57; 59; 61; 63

Хутирська: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 22-А; 23; 32

Чорногора Виталия: 1; 1А; 1-Б; 2; 2А; 2Д; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 6Б; 7; 7А; 8А; 9; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 21А; 21-А; 22; 23; 25; 25А; 27; 27А; 29; 31; 31-А; 33; 35; 37; 39; 41; 45А; 47; 49; 51

Чубукы: 1

Яблунева: 4; 8а

пров. Олександра Губаря: 11; 22.

Источник: Переяславская территориальная община

Источник: Великодимерская территориальная община

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