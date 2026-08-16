В Чернигове 17 и 18 августа из-за отключений электроснабжения временно изменится работа общественного транспорта: троллейбусные маршруты № 7А и № 10 не будут курсировать, а часть автобусных — изменит схему движения.

Отключения света в Черниговской области затронут и общественный транспорт — 17 и 18 августа в Чернигове часть маршрутов временно не будет работать или изменит схему движения. О временных изменениях в работе общественного транспорта из-за отключений электроснабжения предупредила пресс-служба Черниговского городского совета.

Какие троллейбусные маршруты не будут курсировать

Больше всего изменения затронут электротранспорт. Из-за отключения электроснабжения троллейбусные маршруты № 7А и № 10 в указанные дни курсировать не будут. Пассажирам, которые ежедневно ими пользуются, советуют заранее продумать альтернативный маршрут.

Как будут работать автобусные маршруты

Часть направлений вместо этого будут обслуживать автобусы. Маршрут № 8Т будет работать по сокращенной схеме «Независимости — Диагностический центр», а маршрут № 9Т — по схеме «Автозавод — Лыжная база». На маршруте № 11 также будут курсировать автобусы вместо привычного транспорта.

Что делать пассажирам

Без изменений будут работать маршруты № 2, № 3 и № 4 — ими можно воспользоваться в обычном режиме. В городском совете просят учесть временные изменения при планировании поездок и приносят извинения за возможные неудобства. Актуальную информацию о работе транспорта стоит отслеживать на официальных ресурсах Черниговского городского совета.

Напомним, изменения будут действовать только два дня — 17 и 18 августа. После стабилизации электроснабжения транспорт должен вернуться к привычному графику работы.

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