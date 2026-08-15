Совет по вопросам ВПЛ при Запорожской ОВА запустил онлайн-опрос для переселенцев, которые сейчас проживают на территории Запорожской области. Ответы используют, чтобы скорректировать местные и региональные программы поддержки внутренне перемещенных лиц.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье — тема, которую теперь будут изучать предметнее: Совет по вопросам внутренне перемещенных лиц при Запорожской областной военной администрации запустил онлайн-опрос для переселенцев. Об этом сообщили в Запорожском городском совете, пишет портал inform.zp.ua.

Опрос касается исключительно тех ВПЛ, которые сейчас проживают на территории Запорожской области. То есть принять участие могут люди, которые из-за войны покинули свои дома и поселились в громадах региона — в Запорожье, Вольнянске, Орехове или других населенных пунктах подконтрольной Украине территории области.

Главная задача инициативы — собрать реальную картину проблем переселенцев и оценить, насколько успешно они адаптируются в новых громадах. Организаторы просят честно указать, с какими препятствиями участники сталкиваются ежедневно и какой именно поддержки нуждаются больше всего: это может касаться жилья, работы, доступа к медицине или выплат.

Как присоединиться к опросу

Анкету заполняют онлайн — через Google-форму. Отдельно переселенцы могут предложить собственные идеи по приоритетным направлениям помощи, чтобы программы отражали реальные, а не мнимые потребности тех, кто потерял дом.

Перейти по ссылке на Google-форму, которую распространяют организаторы.

Честно указать, с какими препятствиями сталкиваетесь ежедневно и какой поддержки нуждаетесь больше всего.

По желанию добавить собственные предложения по приоритетам помощи.

Собранные данные используют на практике, а не «для галочки». По результатам опроса специалисты смогут скорректировать и усовершенствовать местные и региональные программы поддержки ВПЛ, сделав их более действенными — в частности по жилью и социальной поддержке переселенцев.

Организаторы призывают переселенцев активно присоединяться к опросу и распространять ссылку среди знакомых. Чем больше людей поделятся собственным опытом, тем точнее будущие программы будут отражать реальные потребности тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

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