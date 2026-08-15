Рада з питань ВПО при Запорізькій ОВА запустила онлайн-опитування для переселенців, які нині проживають на території Запорізької області. Відповіді використають, щоб скоригувати місцеві та регіональні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі — тема, яку тепер вивчатимуть предметніше: Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Запорізькій обласній військовій адміністрації запустила онлайн-опитування для переселенців. Про це повідомили в Запорізькій міській раді, пише портал inform.zp.ua.

Опитування стосується виключно тих ВПО, які наразі проживають на території Запорізької області. Тобто взяти участь можуть люди, які через війну покинули свої домівки та оселилися в громадах регіону — у Запоріжжі, Вільнянську, Оріхові чи інших населених пунктах підконтрольної Україні території області.

Головне завдання ініціативи — зібрати реальну картину проблем переселенців та оцінити, наскільки успішно вони адаптуються в нових громадах. Організатори просять чесно вказати, з якими перешкодами учасники стикаються щодня та якої саме підтримки потребують найбільше: це може стосуватися житла, роботи, доступу до медицини чи виплат.

Як долучитися до опитування

Анкету заповнюють онлайн — через Google-форму. Окремо переселенці можуть запропонувати власні ідеї щодо пріоритетних напрямків допомоги, щоб програми відображали реальні, а не уявні потреби тих, хто втратив домівку.

Перейти за посиланням на Google-форму, яке поширюють організатори.

Чесно вказати, з якими перешкодами стикаєтесь щодня та якої підтримки потребуєте найбільше.

За бажанням додати власні пропозиції щодо пріоритетів допомоги.

Зібрані дані використають на практиці, а не «для галочки». За результатами опитування фахівці зможуть скоригувати та вдосконалити місцеві й регіональні програми підтримки ВПО, зробивши їх більш дієвими — зокрема щодо житла та соціальної підтримки переселенців.

Організатори закликають переселенців активно долучатися до опитування та поширювати посилання серед знайомих. Чим більше людей поділяться власним досвідом, тим точніше майбутні програми відображатимуть реальні потреби тих, хто був змушений залишити свої домівки.

Раніше Politeka повідомляла, компенсація за пошкоджене житло у Запоріжжі: хто отримає 15 тисяч гривень допомоги.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога в Запорізькій області: хто може отримати нові виплати від міжнародних фондів.