Грошова допомога в Херсонській області стала ближчою для захисників — ветерани, ветеранки, члени їхніх родин і родини загиблих Захисників тепер можуть отримати консультацію та підтримку на єдиній ветеранській лінії за коротким номером 1528.
Про роботу сервісу нагадали в Херсонській обласній військовій адміністрації. Лінію запустило Міністерство у справах ветеранів України, і вона працює по всій країні — тож скористатися нею можуть і жителі Херсонщини.
Що можна дізнатися за номером 1528
Лінію створили, щоб ветерани могли швидко отримати відповіді на найпоширеніші питання, не оббиваючи пороги різних установ і не шукаючи інформацію на десятках сайтів. Консультанти підкажуть щодо оформлення статусів та посвідчень, пільг і соціальних гарантій, житлових програм, а також можливостей навчання та працевлаштування.
Окремо за номером 1528 надають інформацію про психосоціальну підтримку та допомагають розібратися з юридичними й фінансовими питаннями. Лінія працює щодня з 08:00 до 20:00, а дзвінки для абонентів — безкоштовні.
Як отримати допомогу: покроково
- Наберіть короткий номер 1528 з будь-якого телефону — дзвінок безкоштовний.
- Сформулюйте запитання: статус чи посвідчення, пільга, житлова програма, навчання, робота або психологічна підтримка.
- Лінія працює щодня з 08:00 до 20:00.
Окрім номера 1528, ветерани та їхні родини можуть звертатися на гарячу лінію Українського ветеранського фонду за номером 0 800 33 20 29 — там надають психологічну допомогу в кризових ситуаціях та юридичні консультації. Фахівців із супроводу ветеранів можна знайти через сервіс «Ветеран PRO» у застосунку «Дія» або у профільних підрозділах громад.
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