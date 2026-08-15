Ветерани, ветеранки, члени їхніх родин і родини загиблих захисників можуть отримати консультацію та підтримку за коротким номером 1528. Єдина ветеранська лінія працює по всій Україні, зокрема на Херсонщині, щодня з 08:00 до 20:00, а дзвінки безкоштовні.

Грошова допомога в Херсонській області стала ближчою для захисників — ветерани, ветеранки, члени їхніх родин і родини загиблих Захисників тепер можуть отримати консультацію та підтримку на єдиній ветеранській лінії за коротким номером 1528.

Про роботу сервісу нагадали в Херсонській обласній військовій адміністрації. Лінію запустило Міністерство у справах ветеранів України, і вона працює по всій країні — тож скористатися нею можуть і жителі Херсонщини.

Що можна дізнатися за номером 1528

Лінію створили, щоб ветерани могли швидко отримати відповіді на найпоширеніші питання, не оббиваючи пороги різних установ і не шукаючи інформацію на десятках сайтів. Консультанти підкажуть щодо оформлення статусів та посвідчень, пільг і соціальних гарантій, житлових програм, а також можливостей навчання та працевлаштування.

Окремо за номером 1528 надають інформацію про психосоціальну підтримку та допомагають розібратися з юридичними й фінансовими питаннями. Лінія працює щодня з 08:00 до 20:00, а дзвінки для абонентів — безкоштовні.

Як отримати допомогу: покроково

Наберіть короткий номер 1528 з будь-якого телефону — дзвінок безкоштовний.

Сформулюйте запитання: статус чи посвідчення, пільга, житлова програма, навчання, робота або психологічна підтримка.

Лінія працює щодня з 08:00 до 20:00.

Окрім номера 1528, ветерани та їхні родини можуть звертатися на гарячу лінію Українського ветеранського фонду за номером 0 800 33 20 29 — там надають психологічну допомогу в кризових ситуаціях та юридичні консультації. Фахівців із супроводу ветеранів можна знайти через сервіс «Ветеран PRO» у застосунку «Дія» або у профільних підрозділах громад.

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