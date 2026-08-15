У Тульчинській громаді стартував пілотний проєкт InclusiveWork Hub — цифрова модель інклюзивного працевлаштування. Платформа допоможе знайти роботу внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, молоді без досвіду та людям передпенсійного віку.

Підтримка вразливих груп на Вінниччині виходить на новий рівень — у Тульчинській міській територіальній громаді запустили пілотний проєкт «InclusiveWork Hub – цифрова модель інклюзивного працевлаштування вразливих груп». Він має допомогти людям, які стикаються з бар'єрами під час пошуку роботи, знайти відповідні вакансії, пройти навчання та отримати супровід у процесі працевлаштування.

Як повідомляє Тульчин онлайн із посиланням на Тульчинську міську територіальну громаду, йдеться насамперед про внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молодь без досвіду та людей передпенсійного віку. Для кандидатів працюватиме цифровий чат-бот у Viber та Telegram, для бізнесу передбачений персональний кабінет, а координатори отримають окрему систему управління.

Як працюватиме InclusiveWork Hub

Після реєстрації людина заповнює профіль, у якому враховуються її професійні навички та індивідуальні потреби. Наприклад, система може врахувати необхідність дистанційної роботи через обмежену мобільність. Залежно від ситуації цифровий помічник пропонуватиме кандидату відповідні вакансії, навчання або участь у співбесідах.

Платформа має допомогти й роботодавцям: InclusiveWork Hub передбачає створення структурованої бази фахівців, якою зможе користуватися бізнес. Роботодавці також зможуть подавати інформацію про кадрові потреби, зокрема ті, які не завжди публікуються у відкритих вакансіях.

Начальниця відділу економіки, стратегічного планування та інвестиційного розвитку Тульчинської міської ради Наталія Гнатенко пояснила, що проєкт має поєднати потреби людей, роботодавців та служби зайнятості.

Частина людей у громаді має потенціал і бажання працювати, але стикається з бар'єрами. Водночас роботодавці потребують працівників і не завжди мають інструменти, щоб знайти та адаптувати людей із різним досвідом. Наталія Гнатенко

Розробниця платформи, директорка ТОВ «Цифрова громада» Ксенія Гунчак, зазначила, що система супроводжуватиме людину на різних етапах — від визначення професійних можливостей до навчання, співбесіди та адаптації на новому робочому місці. Для роботодавців це також можливість аналізувати власний досвід і вдосконалювати процеси адаптації нових працівників.

Як долучитися до платформи

Долучитися до проєкту можна вже зараз. Для цього достатньо відкрити чат-бот TulchynWorkBot у Telegram, зареєструватися та заповнити профіль — система сама підбере відповідні вакансії, навчання або співбесіди.

Відкрийте Telegram і знайдіть бот TulchynWorkBot.

Пройдіть реєстрацію та вкажіть професійні навички.

Позначте індивідуальні потреби (наприклад, потреба в дистанційній роботі).

Отримуйте пропозиції вакансій, навчання чи співбесід від цифрового помічника.

InclusiveWork Hub — довгостроковий проєкт Тульчинської громади. Після завершення пілотного впровадження цифрові інструменти платформи планують передати Тульчинській міській раді для подальшого адміністрування. Проєкт фінансує Уряд Німеччини через ГО «Impact Force» у межах програми REYOIN, яку впроваджує GIZ; грантоотримувачем є ГО «Інститут розвитку Брацлавщини».

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