У Дніпрі для переселенців працює благодійний простір "Шафа добра", де можна безоплатно взяти одяг, взуття, ковдри, посуд та іграшки.

Гуманітарна допомога у Дніпропетровській області охоплює дедалі більше напрямів — від психологічної підтримки до речей першої потреби. Для внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії вимушено переїхали до Дніпра, продовжує функціонувати простір взаємодопомоги «Шафа добра». Тут переселенці можуть безоплатно отримати те, без чого складно облаштувати побут на новому місці.

Ініціатива діє на базі Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області. Про це повідомляє Телеканал D1. Як пояснюють в управлінні, головна мета проєкту — щоб люди, які втратили домівку, могли безкоштовно забезпечити себе базовими речами й не витрачали на них обмежені заощадження.

Що можна взяти безоплатно

Асортимент «Шафи добра» розрахований на різні вікові категорії. Переселенцям пропонують одяг, дитяче взуття, ковдри, посуд та іграшки — усе, що потрібно, аби швидко облаштувати домівку без зайвих витрат. Окремо наголошують: речі видають безоплатно, жодних благодійних внесків за отримання допомоги не вимагають.

Хто може отримати допомогу

Насамперед послугами простору можуть скористатися переселенці з Донецької області, які тимчасово оселилися у Дніпрі. У пріоритеті — родини з дітьми, люди похилого віку та особи з інвалідністю, адже саме їм найважче закривати базові потреби після переїзду. Водночас за наявності необхідних речей допомогу можуть отримати й інші ВПО, які звернулися за адресою простору.

Що приймають від донорів

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі — для цього достатньо принести власні речі в гарному стані. Приймають чистий одяг без пошкоджень, взуття, яке можна носити, а також ковдри, посуд та іграшки, придатні до подальшого використання. Речі з плямами, дірками чи іншими дефектами, а також ті, що потребують ремонту, не беруть — їх складно передати новому власнику.

Графік роботи та адреса

Простір приймає відвідувачів у будні дні з 09:00 до 15:00 — з понеділка по п'ятницю. Адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56, приміщення Управління соцзахисту Покровської міської ради Донецької області. Краще приходити в першій половині робочого дня, коли вибір речей найширший.

Як скористатися простором

Аби отримати речі, достатньо звернутися за вказаною адресою в робочі години. Попередній запис не потрібен, однак із собою варто мати документ, що посвідчує особу, а за наявності — довідку внутрішньо переміщеної особи. Управління соцзахисту Покровської міськради уточнює: видача відбувається за фактом наявності потрібних речей, тож якщо конкретної позиції зараз немає, її можуть запропонувати пізніше.

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