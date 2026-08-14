У Ямполі на базі двох корпусів колишнього дитсадка облаштували місце тимчасового проживання для 33 внутрішньо переміщених осіб. На ремонт і облаштування витратили понад 5,6 мільйона гривень.

Допомога ВПО у Вінницькій області продовжує розширюватися — у Ямполі на базі двох корпусів колишнього дитячого садка облаштували місце тимчасового проживання для 33 внутрішньо переміщених людей. Приміщення адаптували для маломобільних осіб та людей з інвалідністю.

Новий простір під час робочого візиту оглянула заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяна Кірієнко. Про це повідомляє Могилів-Подільський Online з посиланням на Ямпільську районну газету "Ямпільські вісті".

Місце тимчасового проживання розмістили у двох будівлях, які раніше використовували як дитячий садок. В одному корпусі створили 21 місце для проживання, ще 12 — у другому. Умови пристосували з урахуванням потреб людей, яким необхідні доступне середовище та додатковий догляд.

Для нового прихистку придбали 24 медичні ліжка, меблі, побутову техніку, текстиль та інше обладнання. Загальна вартість ремонтних робіт у двох корпусах склала 5 мільйонів 669 тисяч 760 гривень. Проєкт реалізували за підтримки благодійної організації "Координаційний гуманітарний центр".

За словами голови організації Євгена Коляди, потреба саме в таких місцях проживання залишається високою. "Через транзитні центри прифронтових регіонів зараз проходить від 280 до 320 людей на день. Приблизно 30% із них потребують поселення", — зазначив він. Йдеться передусім про людей старшого віку, людей з інвалідністю та маломобільних переселенців.

Скільки переселенців приймає Ямпільська громада

Ямпільська громада приймає внутрішньо переміщених людей від початку повномасштабного вторгнення. Наразі тут зареєстровано близько 3,5 тисячі ВПО, серед яких 145 людей мають інвалідність. За словами Ямпільського міського голови Сергія Гаджука, громада продовжує працювати над створенням додаткових місць для переселенців.

У селі Цекинівка вже облаштували 10 квартир для ВПО та дві квартири для маломобільних людей, які потребують постійного догляду. Ще близько 45 переселенців проживають у готелі "Дністер".

Крім того, у селі Буша планують реалізувати ще один проєкт для ВПО. На нього передбачили 6,5 мільйона гривень: 90% коштів мають надійти з державного бюджету, ще 10% — з бюджету Ямпільської громади.

Як переселенці потрапляють до прихистку

У "Координаційному гуманітарному центрі" пояснюють: після евакуації люди спочатку потрапляють до транзитних центрів, де можуть отримати гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. Після цього для них підбирають місце проживання. Супровід триває і після поселення — організація проводить моніторинг, щоб з'ясувати, як люди адаптувалися та чи потребують додаткової допомоги.

Раніше Politeka повідомляла, у Вінницькій області буде день із тривалими обмеженнями: що відомо про графіки відключення світла на 14 серпня.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 серпня: де електрика буде на вимушеній паузі.

Як повідомляла Politeka, у Вінницькій області буде день з обмеженнями: введено графіки відключення світла на 12 серпня.