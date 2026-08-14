В Ямполе на базе двух корпусов бывшего детсада обустроили место временного проживания для 33 внутренне перемещённых лиц. На ремонт и обустройство потратили более 5,6 миллиона гривен.

Помощь ВПЛ в Винницкой области продолжает расширяться — в Ямполе на базе двух корпусов бывшего детского сада обустроили место временного проживания для 33 внутренне перемещённых лиц. Помещения адаптировали для маломобильных людей и лиц с инвалидностью.

Новое пространство во время рабочего визита осмотрела заместительница министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко. Об этом сообщает Могилёв-Подольский Online со ссылкой на Ямпольскую районную газету "Ямпольские вести".

Место временного проживания разместили в двух зданиях, которые ранее использовались как детский сад. В одном корпусе создали 21 место для проживания, ещё 12 — во втором. Условия приспособили с учётом потребностей людей, которым необходимы доступная среда и дополнительный уход.

Для нового приюта приобрели 24 медицинские кровати, мебель, бытовую технику, текстиль и другое оборудование. Общая стоимость ремонтных работ в двух корпусах составила 5 миллионов 669 тысяч 760 гривен. Проект реализовали при поддержке благотворительной организации "Координационный гуманитарный центр".

По словам главы организации Евгения Коляды, потребность именно в таких местах проживания остаётся высокой. "Через транзитные центры прифронтовых регионов сейчас проходит от 280 до 320 человек в день. Примерно 30% из них нуждаются в поселении", — отметил он. Речь прежде всего о людях старшего возраста, людях с инвалидностью и маломобильных переселенцах.

Сколько переселенцев принимает Ямпольская громада

Ямпольская громада принимает внутренне перемещённых лиц с начала полномасштабного вторжения. Сейчас здесь зарегистрировано около 3,5 тысячи ВПЛ, среди которых 145 человек имеют инвалидность. По словам Ямпольского городского головы Сергея Гаджука, громада продолжает работать над созданием дополнительных мест для переселенцев.

В селе Цекиновка уже обустроили 10 квартир для ВПЛ и две квартиры для маломобильных людей, нуждающихся в постоянном уходе. Ещё около 45 переселенцев проживают в отеле "Днестр".

Кроме того, в селе Буша планируют реализовать ещё один проект для ВПЛ. На него предусмотрели 6,5 миллиона гривен: 90% средств должны поступить из государственного бюджета, ещё 10% — из бюджета Ямпольской громады.

Как переселенцы попадают в приют

В "Координационном гуманитарном центре" объясняют: после эвакуации люди сначала попадают в транзитные центры, где могут получить гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. После этого для них подбирают место проживания. Сопровождение продолжается и после поселения — организация проводит мониторинг, чтобы выяснить, как люди адаптировались и нуждаются ли в дополнительной помощи.

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