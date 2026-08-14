В Полтаве анонсировали очередное подорожание — на этот раз в транспортной сфере. Уже с 25 августа пассажирам придется платить больше за проезд как в автобусах, так и в троллейбусах.

Повышение тарифов в Полтаве продолжается — на этот раз изменения коснулись общественного транспорта. С 25 августа стоимость проезда в автобусах и троллейбусах существенно вырастет.

Как сообщает издание "Трамвай", новый тариф для автобусов составит 22 гривны за одну поездку. В троллейбусах пассажиры будут платить 18 гривен. Так что полтавчанам придется готовиться к ощутимому увеличению транспортных расходов уже со следующего понедельника.

Для пассажиров это означает, что ежедневные расходы на транспорт существенно вырастут. Если человек пользуется автобусом дважды в день, то за месяц дополнительные расходы могут достичь нескольких сотен гривен. Особенно ощутимым подорожание станет для тех, у кого нет льгот и кто вынужден оплачивать каждую поездку отдельно.

Как будут платить пассажиры

В настоящее время в Полтаве действует система оплаты проезда через водителя или с использованием транспортных карт. После повышения тарифов механизм оплаты не изменится — пассажиры смогут рассчитываться наличными или картой непосредственно в салоне. В то же время городские власти призывают жителей по возможности использовать безналичный расчет.

Полтава — не первый украинский город, где этим летом дорожает проезд. Похожие повышения уже произошли в Житомире, Ровно и Киеве. В большинстве областных центров стоимость разового билета сейчас колеблется в пределах 15–25 гривен в зависимости от вида транспорта.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве: сколько нужно платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: с какой стоимостью жители столкнутся в платежках.