Украинский ветеранский фонд Минветеранов возмещает расходы на покупку товаров для ветеранского бизнеса. Подать заявку могут ветераны войны, имеющие статус ФЛП или занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.

Пока в Винницкой области действуют графики отключения света, ветераны получили новую финансовую поддержку для развития собственного дела — Украинский ветеранский фонд Минветеранов запустил программу компенсации расходов на покупку предметов и товаров для ведения ветеранского бизнеса. Сумма возмещения достигает 20 тысяч гривен.

Как сообщает Винницкая областная военная администрация, право на компенсацию имеют ветераны войны, зарегистрированные как физические лица-предприниматели или те, кто ведет независимую профессиональную деятельность. Обязательное условие — наличие статуса субъекта ветеранского предпринимательства. Порядок получения такого статуса опубликован на сайте Украинского ветеранского фонда.

Программа покрывает исключительно фактически понесенные расходы — то есть те товары, которые ветеран уже приобрел и оплатил. Средства на запланированные покупки или погашение кредитных обязательств не компенсируются. Кроме того, повторная компенсация одному и тому же лицу не допускается — воспользоваться программой можно только один раз.

Какие документы необходимо подать

К заявке о компенсации необходимо приложить пакет документов. Перечень включает:

копию паспорта (все страницы) или ID-карты с выпиской о регистрации места жительства;

выписку из ЕГРПОУ или другого аналогичного ресурса, подтверждающую статус ФЛП (для предпринимателей), или справку по форме 34-ОПП (для лиц с независимой профессиональной деятельностью);

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, подтверждающую статус субъекта ветеранского предпринимательства (полученную не позднее чем за 7 календарных дней до подачи заявления);

документы, подтверждающие оплату и получение товаров — выписки со счета, чеки, расходные накладные.

В Винницкой ОВА подчеркивают: поданные документы должны четко подтверждать, что расходы понесены именно заявителем, давать возможность установить, что именно приобретено, и подтверждать факт получения товаров.

Как подать заявку на компенсацию

Подать заявку можно онлайн через официальный сайт Украинского ветеранского фонда. Для этого ветерану необходимо заполнить электронную форму, прикрепить сканированные копии всех перечисленных документов и дождаться рассмотрения. Решение о компенсации принимается после проверки поданных материалов.

Программа действует по всей Украине, поэтому ветераны из любого региона могут воспользоваться этой поддержкой. Сумма компенсации — до 20 тысяч гривен — покрывает расходы на оборудование, инструменты, материалы и другие предметы, необходимые для ведения предпринимательской деятельности.

Ранее Politeka сообщала, в Винницкой области будет день с ограничениями: введены графики отключения света на 12 августа.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Виннице: опубликованы графики и список адресов, которые 11 и 12 августа останутся без водоснабжения.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Винницкой области на 11 августа: какие населенные пункты оказались в зоне длительных выключений.