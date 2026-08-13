Коммунальные проблемы в Кировоградской области не ограничиваются только отключениями света — в Кропивницком из-за аварии на водопроводе без водоснабжения остались жители сразу восьми улиц и переулков.
Что произошло
Как сообщает Златополь со ссылкой на местный водоканал, причиной отключения стали срочные аварийно-ремонтные работы на водопроводе по адресу улица М. Михновского, 42. Ограничения водоснабжения ввели с 10:30 12 августа и они продлятся до полного завершения ремонтных работ.
Какие улицы остались без воды
Коммунальщики опубликовали полный перечень адресов, где временно прекращена подача воды:
- ул. Айвазовского;
- ул. М. Михновского;
- ул. Бережная;
- ул. Витязевская;
- Бобринецкий шлях (дома № 74–106);
- пер. 1-й и 2-й Санаторный;
- пер. Санаторный;
- пер. М. Михновского.
Когда вернут воду
В водоканале заверили, что подачу воды восстановят сразу после устранения повреждения. Коммунальщики извинились за временные неудобства и призвали жителей с пониманием отнестись к ситуации.
Что делать, если воды нет длительное время
На случай затяжных ремонтов специалисты советуют заранее сделать запас питьевой воды — не менее 2–3 литров на человека в сутки. Для технических нужд можно использовать воду из бюветов или колодцев. Если водоснабжение отсутствует дольше обещанного срока — следует обратиться в диспетчерскую службу водоканала Кропивницкого по телефону (0522) 35-81-81.
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