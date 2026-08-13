В Кропивницком из-за аварийного прорыва на водопроводе жители нескольких улиц остались без водоснабжения — коммунальщики опубликовали полный перечень адресов.

Коммунальные проблемы в Кировоградской области не ограничиваются только отключениями света — в Кропивницком из-за аварии на водопроводе без водоснабжения остались жители сразу восьми улиц и переулков.

Что произошло

Как сообщает Златополь со ссылкой на местный водоканал, причиной отключения стали срочные аварийно-ремонтные работы на водопроводе по адресу улица М. Михновского, 42. Ограничения водоснабжения ввели с 10:30 12 августа и они продлятся до полного завершения ремонтных работ.

Какие улицы остались без воды

Коммунальщики опубликовали полный перечень адресов, где временно прекращена подача воды:

ул. Айвазовского;

ул. М. Михновского;

ул. Бережная;

ул. Витязевская;

Бобринецкий шлях (дома № 74–106);

пер. 1-й и 2-й Санаторный;

пер. Санаторный;

пер. М. Михновского.

Когда вернут воду

В водоканале заверили, что подачу воды восстановят сразу после устранения повреждения. Коммунальщики извинились за временные неудобства и призвали жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Что делать, если воды нет длительное время

На случай затяжных ремонтов специалисты советуют заранее сделать запас питьевой воды — не менее 2–3 литров на человека в сутки. Для технических нужд можно использовать воду из бюветов или колодцев. Если водоснабжение отсутствует дольше обещанного срока — следует обратиться в диспетчерскую службу водоканала Кропивницкого по телефону (0522) 35-81-81.

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