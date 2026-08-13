lifecell, Vodafone и "Киевстар" предлагают специальные тарифы для пенсионеров — от 190 до 220 грн в месяц. Рассказываем, кто может воспользоваться льготными условиями и как перейти на социальный пакет.

Тарифы мобильных операторов в Украине продолжают расти, однако для пенсионеров и людей с инвалидностью доступны специальные льготные предложения — lifecell, Vodafone и "Киевстар" предлагают социальные тарифы со сниженной абонплатой.

Как сообщает today.ua со ссылкой на 24 Канал, из-за значительного роста расходов на поддержку и восстановление инфраструктуры в условиях войны операторы вынуждены пересматривать цены. Массовые инвестиции в резервное питание — мощные аккумуляторы и дизель-генераторы для базовых станций — и регулярный ремонт поврежденного оборудования ложатся на плечи абонентов. Однако для самых уязвимых категорий украинцев операторы разработали отдельные бюджетные линейки.

Что предлагают lifecell, Vodafone и "Киевстар"

Большинство льготных тарифов доступны гражданам в возрасте от 55–60 лет при условии предоставления документов или переноса номера (MNP). Рассмотрим конкретные предложения каждого оператора.

lifecell — тариф "Забота" (190 грн/месяц). Ориентирован на абонентов от 55 лет и пенсионеров. Фиксированная цена действует на акционных условиях, присоединиться к которым можно до конца 2027 года. В пакет входят базовые услуги мобильной связи и интернета по сниженной стоимости.

Vodafone — акция "POVAGA" (200 грн/месяц). Предложение для абонентов от 55 лет, которые переходят в сеть со своим номером. В рамках акции доступен тариф Flexx Go. Воспользоваться возможностью подключения можно до конца августа 2026 года.

"Киевстар" — тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" (220 грн/месяц). Специальный тарифный план для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью. Сочетает базовые мобильные услуги с дополнительными сервисами — в частности, предусматривает увеличенный объем интернет-трафика по сравнению со стандартными бюджетными пакетами.

Украинские тарифы на фоне европейских

Несмотря на подорожание, украинский рынок телекоммуникаций остается одним из самых доступных в мире. Для сравнения: стандартные пакеты с 20–40 ГБ интернета в Украине стоят около 7–8,5 евро в месяц. В Польше аналогичный набор услуг обойдется в 10–12 евро, во Франции — около 20 евро, а в Германии стоимость достигает 30–40 евро.

Как подключить льготный тариф

Для перехода на социальный тариф пенсионерам нужно обратиться к своему оператору. В большинстве случаев достаточно предъявить пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий возраст. Абонентам, которые переходят от другого оператора с сохранением номера (услуга MNP), необходимо оставить заявку на перенос — процедура занимает до трех рабочих дней. Детальные условия каждого тарифа стоит уточнять на официальных сайтах lifecell, Vodafone и "Киевстар" или в центрах обслуживания абонентов.

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