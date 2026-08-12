"Інфоксводоканал" заявив про намір переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення для одеситів. В Одеській міській військовій адміністрації назвали ключову умову, без якої підвищення не відбудеться.

Спека в Одеській області не відступає, а разом із нею загострюється й питання водопостачання. "Інфоксводоканал" офіційно заявив про намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. В Одеській МВА у відповідь висунули принципову умову — без незалежної експертної оцінки майнового комплексу жодного перегляду цін не буде.

Як повідомляє Центр публічних розслідувань, очільник Одеської МВА Сергій Лисак наголосив: за понад 20 років орендна плата фактично не переглядалася — змінювалася лише через індексацію. При цьому орендарю передали значну кількість мереж, частина з яких — за символічною платою в 1 гривню на рік.

"Є питання і щодо складу та цілісності майна. Щоб визначити реальну ринкову вартість майна та справедливий розмір орендної плати для бюджету Одеси, має бути незалежна експертна оцінка. Підприємство погодилося на її проведення, а кошти вже передбачені в міському бюджеті", — цитує видання слова Лисака.

На скільки можуть зрости тарифи

За інформацією компанії, востаннє тарифи на воду для населення підвищували у грудні 2021 року. Відтоді вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів для ремонтів зросла в три-чотири рази. Водночас ціни на воду не змінювалися, і всі без винятку водоканали країни опинилися у скрутному фінансовому становищі.

"Інфоксводоканал" заявив про намір переглянути тарифи зі збільшенням для населення до 212%. У травні 2026 року ТОВ "ІНФОКС", філія якого постачає воду в Одесу, вже проінформувало про наміри зміни тарифів. Однак виконком Одеси не підтримав цю пропозицію — за відповідний проєкт не проголосував жоден член виконкому.

Що відбувається в інших містах

З червня по всій Україні водоканали почали встановлювати нові економічно обґрунтовані тарифи. Наразі з 22 обласних центрів 15 уже платять за воду за новими розцінками. Переглядати тариф довелося навіть тим водоканалам, які за останні чотири роки отримали значну допомогу від європейських партнерів.

Що буде з пільговиками

Сергій Лисак окремо наголосив, що зміна тарифу не повинна стати додатковим фінансовим навантаженням для мешканців Одеси. Для пільгових категорій, визначених міськими програмами, має бути збережена компенсація коштом міського бюджету. Які саме категорії збережуть право на компенсацію — мають визначити під час подальших консультацій між МВА, міськрадою та водоканалом.

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