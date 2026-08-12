У Київській області покупці помітили напівпорожні полиці в супермаркетах "Новус" після ворожої атаки на логістичний центр мережі. Найбільше постраждав асортимент молочних продуктів, напоїв та товарів для дому.

Дефіцит продуктів у супермаркетах Київської області набирає обертів — після ворожого удару по логістичному центру "Новус" полиці магазинів залишаються напівпорожніми. Як повідомляє Новини.LIVE, проблема торкнулася як продуктів харчування, так і товарів для дому.

У ніч на 5 серпня російські війська завдали удару по масштабній території складських об'єктів, де зберігалися товари українських компаній. Серед постраждалих — мережа супермаркетів "Новус". Логістичний центр було повністю знищено, з ланцюга постачання випали мільйони одиниць продукції.

Наслідки покупці можуть побачити на власні очі. У вівторок, 11 серпня, в одному зі столичних магазинів мережі полиці стояли напівпорожніми. Найпомітніший дефіцит — у відділах молочної продукції, напоїв, деяких овочів, а також товарів для дому, зокрема посуду.

Що робить "Новус" для відновлення постачання

Для вирішення проблеми компанія розпочала оперативну перебудову логістики. Генеральний директор Novus Україна Марк Петкевич повідомив про запуск антикризового плану: йдеться про забезпечення прямих поставок у супермаркети та використання резервних складських майданчиків.

Міжнародний експерт і член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук в ефірі Новини.LIVE зазначив, що компанії дійсно можуть переглянути формат роботи через атаки на склади. За його словами, частина товарів від національних виробників може доставлятися напряму в магазини, оминаючи склади.

Чи зростуть ціни

Втім, для споживачів це не обов'язково хороша новина. Перебудова ланцюгів постачання може спровокувати зростання цін — мережі витрачатимуть більше коштів на перевезення продуктів, частково компенсуючи власні фінансові втрати підвищенням вартості товарів. Раніше експерти попереджали, що восени продукти в Україні можуть подорожчати через високу вартість пального та значні логістичні витрати виробників.

Раніше Politeka повідомляла, загроза дефіцита продуктів та товарів: як удари по складах в Київській області вплинуть на українців.