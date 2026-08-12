У Чернівецькій міській раді повідомили, що підготовка міста до опалювального сезону триває безперервно — роботи розпочалися одразу після завершення попереднього сезону.

У Чернівцях активно триває підготовка до нового опалювального сезону. Як повідомили в Чернівецькій міській раді, роботи фактично не припинялися — вони стартували відразу після того, як завершився попередній опалювальний період.

Головний пріоритет комунальних служб — забезпечити безперебійну роботу систем теплопостачання взимку. Йдеться про комплексну перевірку всього обладнання: від котелень до внутрішньобудинкових мереж.

Що саме перевіряють комунальники

У межах підготовки фахівці проводять гідравлічні випробування теплових мереж, ремонтують та замінюють зношені ділянки трубопроводів, перевіряють запірну арматуру. Особливу увагу приділяють котельням — там ревізують котли, насосне обладнання, системи автоматики та резервні джерела живлення.

Паралельно триває підготовка житлового фонду: управляючі компанії та ОСББ промивають внутрішньобудинкові системи опалення, перевіряють елеваторні вузли та засувки. Усе це має забезпечити стабільну подачу тепла в оселі чернівчан, коли температура повітря опуститься нижче встановлених нормативів.

Чому роботи не припиняються

Безперервний цикл підготовки — це не просто формулювання. Одразу після завершення попереднього опалювального сезону комунальники аналізують аварійні ділянки, планують ремонти й починають їх виконувати, щоб до настання холодів усе було готове.

Такий підхід дозволяє уникнути авралів восени, коли часу на усунення несправностей обмаль. До того ж планові ремонти влітку обходяться бюджету значно дешевше, ніж екстрені — взимку.

У міськраді наголошують: попри складну ситуацію в енергетиці країни, Чернівці мають увійти в зиму з повністю підготовленими тепломережами. Пріоритет — безперебійне теплопостачання для всіх споживачів: і житлових будинків, і соціальних закладів.

Коли вмикають опалення в Чернівцях

Згідно з нормативами, опалювальний сезон у місті стартує, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб не перевищує +8°С. Рішення про початок подачі тепла ухвалює виконавчий комітет міської ради. Зазвичай це відбувається в другій половині жовтня — на початку листопада.

Першими тепло отримують лікарні, школи та дитячі садки, потім — житлові будинки. Якщо у квартирі холодно після офіційного старту сезону, чернівчанам радять звертатися до своєї управляючої компанії або на гарячу лінію міської ради.