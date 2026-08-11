У серпні Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок виплат для мешканців області. Підвищення торкнеться пенсіонерів із додатковим стажем, працюючих отримувачів та осіб зі зміненою групою інвалідності.

Пенсійний фонд на Франківщині попереджає про шахраїв, а тим часом у серпні відомство проводить автоматичний перерахунок пенсій для трьох категорій отримувачів — звертатися до відділень не потрібно.

У серпні 2026 року Пенсійний фонд України запустив планове оновлення виплат для мешканців Івано-Франківської області. Перерахунок відбувається на підставі даних про страховий стаж, заробіток та зміни у статусі пенсіонерів, які були внесені до системи протягом останніх місяців. Як повідомляє Перший бізнесовий, підвищення торкнеться одразу кількох груп отримувачів.

Кому перерахують пенсію в серпні

Першими збільшені виплати отримають пенсіонери, яким у 2026 році було зараховано додатковий страховий стаж або підтверджено нові періоди роботи. Такі оновлення безпосередньо впливають на індивідуальний коефіцієнт заробітку — що більший стаж, то вищим стає розмір щомісячної пенсії.

Друга категорія — працюючі пенсіонери Івано-Франківщини. ПФУ щороку переглядає їхні виплати з урахуванням страхових внесків, сплачених після виходу на пенсію. У серпневому перерахунку враховано дані за останній звітний період: чим довше пенсіонер працював і чим вищою була його офіційна зарплата, тим суттєвішим буде підвищення.

Окремо оновлять виплати для осіб, яким у 2026 році змінили або встановили групу інвалідності. Також перерахунок стосується отримувачів пенсій у зв'язку з втратою годувальника — у цих випадках нові суми нараховуються після внесення відповідних документів до особових справ.

Як перевірити свій перерахунок

У ПФУ наголошують: звертатися до відділень не потрібно — всі зміни здійснюються автоматично. Пенсіонерам Івано-Франківщини достатньо зайти до особистого електронного кабінету на порталі Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua) або скористатися мобільним застосунком. Там у розділі «Моя пенсія» відображається актуальний розмір виплати з урахуванням останнього перерахунку.

Якщо пенсіонер не користується інтернетом, інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії ПФУ або безпосередньо в сервісному центрі Фонду за місцем проживання. Жодних додаткових заяв подавати не потрібно — система опрацьовує дані самостійно.

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