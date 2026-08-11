Пенсійний фонд на Франківщині попереджає про шахраїв, а тим часом у серпні відомство проводить автоматичний перерахунок пенсій для трьох категорій отримувачів — звертатися до відділень не потрібно.
У серпні 2026 року Пенсійний фонд України запустив планове оновлення виплат для мешканців Івано-Франківської області. Перерахунок відбувається на підставі даних про страховий стаж, заробіток та зміни у статусі пенсіонерів, які були внесені до системи протягом останніх місяців. Як повідомляє Перший бізнесовий, підвищення торкнеться одразу кількох груп отримувачів.
Кому перерахують пенсію в серпні
Першими збільшені виплати отримають пенсіонери, яким у 2026 році було зараховано додатковий страховий стаж або підтверджено нові періоди роботи. Такі оновлення безпосередньо впливають на індивідуальний коефіцієнт заробітку — що більший стаж, то вищим стає розмір щомісячної пенсії.
Друга категорія — працюючі пенсіонери Івано-Франківщини. ПФУ щороку переглядає їхні виплати з урахуванням страхових внесків, сплачених після виходу на пенсію. У серпневому перерахунку враховано дані за останній звітний період: чим довше пенсіонер працював і чим вищою була його офіційна зарплата, тим суттєвішим буде підвищення.
Окремо оновлять виплати для осіб, яким у 2026 році змінили або встановили групу інвалідності. Також перерахунок стосується отримувачів пенсій у зв'язку з втратою годувальника — у цих випадках нові суми нараховуються після внесення відповідних документів до особових справ.
Як перевірити свій перерахунок
У ПФУ наголошують: звертатися до відділень не потрібно — всі зміни здійснюються автоматично. Пенсіонерам Івано-Франківщини достатньо зайти до особистого електронного кабінету на порталі Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua) або скористатися мобільним застосунком. Там у розділі «Моя пенсія» відображається актуальний розмір виплати з урахуванням останнього перерахунку.
Якщо пенсіонер не користується інтернетом, інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії ПФУ або безпосередньо в сервісному центрі Фонду за місцем проживання. Жодних додаткових заяв подавати не потрібно — система опрацьовує дані самостійно.
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