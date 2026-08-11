Виплати переселенцям на Херсонщині продовжують переглядати — Головне управління Пенсійного фонду області оприлюднило свіжі дані про припинення компенсацій за програмою «Прихисток».

Як повідомляє медіаплатформа «Вгору» з посиланням на офіційну відповідь Пенсійного фонду, упродовж 2025–2026 років виплати компенсацій за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб призупинили 38 жителям Херсонської області.

Скільком людям припинили компенсації та з яких причин

У 2025 році виплат позбулися 26 власників житла. Найпоширенішою причиною стало припинення розміщення переселенців — через це компенсації скасували 14 особам. У 9 випадках виплати зупинили через смерть ВПО, які проживали в помешканнях, ще 3 отримувачі компенсації померли.

У першому півріччі 2026 року перелік поповнився ще 12 жителями Херсонщини. Троє з них втратили компенсацію через припинення розміщення ВПО, семеро — через смерть переселенців, двоє — через смерть самих одержувачів виплат.

Загалом на деокупованій території Херсонської області станом на травень 2026 року зареєстровано 48 567 людей зі статусом ВПО. Виплатами допомоги на проживання забезпечені 15 545 переселенців. Водночас упродовж січня — травня 2026 року припинили виплати допомоги 689 людям зі статусом внутрішньо переміщеної особи.

Програма «Прихисток»: що це і як вона працює

«Прихисток» — державна програма, за якою власники житла, що безкоштовно розмістили в себе переселенців, отримують щомісячну компенсацію від держави. Розмір виплати залежить від сезону: у опалювальний період сума вища. Виплати адмініструє Пенсійний фонд України.

Що робити, якщо компенсацію припинили

Якщо власник житла помітив, що виплати за програмою «Прихисток» припинилися, варто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання. Для відновлення компенсації необхідно підтвердити факт подальшого проживання переселенців: подати акт обстеження житлових умов, який складає комісія органу місцевого самоврядування. Також можна подати заяву через електронний кабінет на порталі ПФУ або звернутися на гарячу лінію за номером 0-800-503-753.

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