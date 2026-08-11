У Чернівцях завершили аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні, який залишив без води значну частину міста. Фахівці КП «Чернівціводоканал» працювали над ліквідацією аварії майже добу — пошкоджену ділянку залізобетонної труби діаметром 1000 мм повністю замінили.

Як повідомили в Чернівецькій міській раді, аварія на водогоні такого великого діаметру є складною в ремонті — заміна потребує демонтажу бетонної конструкції, встановлення нового сегмента та герметизації стиків. Роботи тривали безперервно, щоб максимально скоротити час відсутності води в помешканнях чернівчан.

Що саме сталося

Пошкодження виникло на залізобетонному водогоні діаметром 1000 мм — це один із ключових елементів системи водопостачання міста. Через аварію тиск у мережі суттєво впав, а частина споживачів залишилася без водопостачання взагалі. Комунальники оперативно визначили місце пориву та розпочали земляні роботи для доступу до пошкодженої ділянки.

Як відбувалося відновлення

Бригади «Чернівціводоканалу» працювали у посиленому режимі: після розкопок демонтували зруйнований сегмент водогону, підготували основу та змонтували нову ділянку. За інформацією міськради, після завершення монтажних робіт розпочали поступове заповнення системи водою — цей процес потребує часу, щоб уникнути гідроударів та нових пошкоджень.

Коли вода повернеться до всіх споживачів

Водопостачання у Чернівцях відновлюється поступово — в різних районах міста вода з'являється не одночасно, оскільки системі потрібен час для набору робочого тиску. У «Чернівціводоканалі» закликають мешканців із розумінням поставитися до ситуації: протягом найближчих годин водопостачання має повністю стабілізуватися по всьому місту.

На час повного відновлення комунальники рекомендують чернівчанам тримати вдома невеликий запас технічної води, а також за можливості уникати пікових навантажень на мережу одразу після появи води в кранах.