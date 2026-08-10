У Черкаській області стартували виплати за державною програмою "Пакунок школяра". Перші родини вже отримали по 5000 гривень на підготовку дітей до школи.

У Черкаській області родини першокласників почали отримувати кошти за державною програмою "Пакунок школяра" — перші виплати вже надійшли на рахунки. Як повідомили в Черкаській обласній військовій адміністрації, кошти надходять поетапно, тож хвилюватися тим, хто вже подав заяву, але ще не отримав грошей, не варто.

Загалом уряд спрямував понад 308,4 мільйона гривень для майже 61 тисячі родин по всій Україні, які оформили допомогу в перші дні після старту програми. На Черкащині прийом заяв також триває — податися можна до 1 листопада 2026 року.

Хто має право на виплату

"Пакунок школяра" — це одноразова державна допомога в розмірі 5000 гривень. Гроші призначені для родин, чиї діти цього року вперше йдуть до школи — тобто стають першокласниками у 2026–2027 навчальному році.

Важливо: доходи сім'ї не враховуються. Виплату можуть отримати всі родини першокласників незалежно від матеріального становища. Кошти можна витратити на шкільний одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та інші товари для підготовки дитини до навчання. Розраховуватися потрібно карткою — готівкою гроші не знімаються, а призначені виключно для безготівкової оплати в категоріях дитячих і шкільних товарів.

Як подати заяву на "Пакунок школяра"

Оформити допомогу можна двома способами. Перший і найпростіший — через застосунок "Дія": достатньо авторизуватися, обрати послугу "Пакунок школяра", вказати дані дитини та номер картки для зарахування коштів. Другий спосіб — звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Для оформлення знадобляться: свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код дитини, номер банківської картки (на ім'я одного з батьків або опікуна). Заяву розглядають протягом кількох робочих днів, після чого кошти зараховуються на картку. Подати заявку можна до 1 листопада, тож часу достатньо.

У Черкаській ОВА наголосили: якщо заява подана правильно, а гроші ще не надійшли — це нормально, виплати тривають поетапно. Усі, хто має право на допомогу та вчасно її оформить, обов'язково отримають свої 5000 гривень.

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