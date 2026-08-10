У селі Бартатів Зимноводівської громади на Львівщині вдруге за три дні стався прорив водопроводу — мешканці залишилися без води щонайменше до ранку понеділка.

Відключення води у Львівській області через аварію на водогоні сталося повторно — у селі Бартатів Зимноводівської громади другий прорив водопроводу за три дні знову залишив мешканців без водопостачання.

Як повідомляє ZAXID.NET, аварія сталася в неділю, 9 серпня. У місцевій громаді попередили, що через проведення аварійно-відновлювальних робіт водопостачання припинили вже до вечора того ж дня. Відновити подачу води планують у понеділок, однак точний час завершення ремонту наразі невідомий.

Це вже другий масштабний прорив на водопровідній мережі Бартатова за лічені дні. 7 серпня в селі пошкодило головний водогін діаметром 900 мм — тоді без води залишилися сотні домогосподарств. Водопостачання вдалося відновити вранці 8 серпня, проте вже наступного дня стався новий прорив.

На місці аварії працюють ремонтні бригади. За інформацією громади, фахівці намагаються якнайшвидше ліквідувати пошкодження, однак обсяг робіт значний. Причини повторного пошкодження водогону наразі з'ясовують.

Як дізнатися про відновлення водопостачання

Мешканцям Зимноводівської громади радять стежити за офіційними повідомленнями сільської ради та комунальних служб. Про точний час відновлення водопостачання повідомлять додатково — орієнтовно це має статися протягом 10 серпня. На час ремонту жителям рекомендують зробити необхідний запас води для питних і господарських потреб.

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