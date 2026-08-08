У Львівській області 189 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих Захисників отримають державну грошову компенсацію на придбання житла.

Житлові програми для мешканців Львівської області розширюються — цьогоріч 189 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп, а також членів сімей загиблих Захисників отримають державну грошову компенсацію на придбання житла.

Як повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації, виплати передбачені державною програмою підтримки ветеранів та їхніх родин. Загалом у списку отримувачів — 189 осіб, які належать до найбільш вразливих категорій.

Хто саме отримає компенсацію

Державна грошова компенсація на придбання житла призначена для двох основних категорій. Перша — ветерани з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп. Друга — члени сімей загиблих Захисників України. Саме ці категорії мають першочергове право на отримання коштів для вирішення житлового питання.

Загалом на Львівщині цього року компенсацію отримають 189 осіб. Це означає, що стільки ж родин зможуть придбати власне житло або покращити свої житлові умови за державний кошт.

Як відбувається виплата

Механізм передбачає, що кошти перераховуються безпосередньо на спеціальний рахунок отримувача. Використати їх можна виключно на придбання житла — квартири, будинку або на пайову участь у будівництві. Гроші не видаються готівкою, що унеможливлює їх нецільове використання.

Розмір компенсації розраховується індивідуально, виходячи з кількості членів сім'ї, нормативної площі житла та середньої вартості квадратного метра в регіоні. Отримувачі мають право самостійно обрати житло на вторинному чи первинному ринку.

Які документи потрібні для отримання

Для оформлення компенсації необхідно подати заяву до відповідного структурного підрозділу Львівської ОВА. Серед обов'язкових документів — паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення ветерана або члена сім'ї загиблого, довідка про інвалідність (для ветеранів І та ІІ груп), а також документи, що підтверджують потребу в поліпшенні житлових умов.

Строк розгляду заяви становить до 30 календарних днів. Після ухвалення позитивного рішення кошти перераховуються на відкритий в отримувача рахунок у банку.

Нагадаємо, що програма державної грошової компенсації на житло для ветеранів діє в усіх областях України, однак кількість отримувачів та обсяги фінансування різняться залежно від регіону. Львівщина стабільно входить до числа областей із найбільшою кількістю отримувачів такої допомоги.

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