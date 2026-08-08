Відключення води у Сумській області через аварію на водомережі сталося 7 серпня — КП «Міськводоканал» призупинив роботу однієї з водонасосних станцій обласного центру. З 10:00 без водопостачання залишилися мешканці одразу десяти вулиць та цілого мікрорайону.
Як повідомляє КП «Міськводоканал», причиною відключення стали аварійно-ремонтні роботи на системі центрального міського водопроводу. Для їх проведення фахівці тимчасово призупинили функціонування одного з водозаборів Сум.
Які вулиці залишилися без води
Відсутнє водопостачання за такими адресами:
- район Василівки;
- проспект Михайла Лушпи;
- проспект Свободи;
- вулиця Героїв Крут;
- вулиця Збройних Сил України;
- вулиця Заливна;
- вулиця Харківська;
- вулиця Холодноярської бригади;
- вулиця Замостянська;
- вулиця Шістдесятників;
- прилеглі до них вулиці.
Загалом без централізованої подачі води опинилися понад десять вулиць в одному з районів обласного центру.
Коли відновлять водопостачання та куди звертатися
У КП «Міськводоканал» запевняють, що подачу води буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт — без додаткового повідомлення. Комунальники також радять споживачам за можливості зробити невеличкий запас води.
Для отримання оперативної інформації мешканці можуть звертатися до диспетчерської служби за телефонами: 050 407-81-10, 067 548-21-12 та 700-168.
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