Відключення води у Сумській області через аварію на водомережі сталося 7 серпня — КП «Міськводоканал» призупинив роботу однієї з водонасосних станцій обласного центру. З 10:00 без водопостачання залишилися мешканці одразу десяти вулиць та цілого мікрорайону.

Як повідомляє КП «Міськводоканал», причиною відключення стали аварійно-ремонтні роботи на системі центрального міського водопроводу. Для їх проведення фахівці тимчасово призупинили функціонування одного з водозаборів Сум.

вода, кран

Які вулиці залишилися без води

Відсутнє водопостачання за такими адресами:

  • район Василівки;
  • проспект Михайла Лушпи;
  • проспект Свободи;
  • вулиця Героїв Крут;
  • вулиця Збройних Сил України;
  • вулиця Заливна;
  • вулиця Харківська;
  • вулиця Холодноярської бригади;
  • вулиця Замостянська;
  • вулиця Шістдесятників;
  • прилеглі до них вулиці.

Загалом без централізованої подачі води опинилися понад десять вулиць в одному з районів обласного центру.

Коли відновлять водопостачання та куди звертатися

У КП «Міськводоканал» запевняють, що подачу води буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт — без додаткового повідомлення. Комунальники також радять споживачам за можливості зробити невеличкий запас води.

Для отримання оперативної інформації мешканці можуть звертатися до диспетчерської служби за телефонами: 050 407-81-10, 067 548-21-12 та 700-168.

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